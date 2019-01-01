فيليكس: أريد اللعب بجوار كريستيانو رونالدو على مستوى الأندية

جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد يؤكد على رغبته في مزاملة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس على مستوى الأندية.

أعرب النجم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد عن أمله في مزاملة موطنه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي على مستوى الأندية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليكس لصحيفة "توتو سبورت" وأكد خلالها على سعادته بالفوز بجائزة الفتى الذهبي في آخر نسخة لها.

وقال فيليكس: "لا يمكنكم أبدًا أن تعرفوا ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن اللعب بجوار كريستيانو رونالدو على مستوى الأندية بجوار المنتخب أيضًا قد يجذبني".

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وأضاف: "سأحب ذلك بكل تأكيد، كريستيانو رونالدو لاعب عظيم واللعب بجواره على مستوى الأندية في المستقبل سيكون مذهلًا بالنسبة لي".

وأكمل عن تحقيقه جائزة الفتى الذهبي: "أنا سعيد للغاية، لقد كان هناك الكثير من العمل خلف الفوز بتلك الجائزة، وفوزي بها يجعلني ممتنًا للغاية".

وأنهى تصريحاته: "الفوز بتلك الجائزة كان واحدًا من أهدافي في الحياة، وهذا ليس بالشيء الذي يستطيع الجميع أن يحققه، وكل ما أفكر فيه الآن هو كيفية شكر عائلتي وزملائي".

جدير بالذكر أن جواو فيليكس كان قد شارك في خمسة أهداف مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم في الدوري ودوري أبطال أوروبا بواقع أربعة سجلهم وهدف وحيد صنعه في ١٧ مواجهة.