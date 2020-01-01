تكريم فيليبي لويس قبل مواجهة ليفانتي

لويس قضى سنوات طويلة في أتلتيكو مدريد

كرّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لاعبه السابق، فيليبي لويس، قبل انطلاق مباراة ليفانتي في الجولة 19 من الليجا.

لويس لعب للروخي بلانكوس بين 2010 حتى 2019 ولم يبتعد سوى موسم واحد فقط لتشيلسي في 2014-2015.

وقبل انطلاق أول مباراة لأتلتيكو مدريد على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في 2020 حصل لويس على تكريم خاص كونه من أساطير النادي.

وحقق اللاعب لقب الدوري الإسباني في 2013-2014 وكذلك كأس الملك في 2013 والدوري الأوروبي في 2012 و2018 والسوبر الأوروبي في 2012 و2018.

وكان النادي المدريدي قد كرّم خوانفران منذ عدة أشهر بسبب ما قدمه للفريق قبل رحيله إلى الدوري البرازيلي.

وينشط لويس حاليًا في فلامنجو البرازيلي وحقق معهم الدوري وبطولة كوبا ليبرتادوريس ووصل لنهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة أمام ليفربول.