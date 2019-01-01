فيليبي لويس يستعد لتدريب فلامنجو

تعرف على تصريحات فيليبي لويس حول مستقبله بعد الاعتزال

أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد السابق وفلامنجو الحالي، أنّه سوف يتولى تدريب الفريق البرازيلي حينما يعتزل كرة القدم بصورة نهائية.

فلامنجو وصل إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس ليضرب موعدًا مع ريفير بليت الأرجنتيني.

وقال لويس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "حينما كنت أتفاوض مع فلامنجو للانضمام لهم بعد الرحيل عن أتلتيكو وضعوا لي خطة للاعتزال".

وتابع: "قلت لهم إن رغبتي دائمًا العمل في مجال التدريب بعد اعتزال اللعبة ووعدوني بذلك وبأنني سوف أحصل على فرصة للعمل في فلامنجو وقد أبدأ مسيرتي التدريبية من هنا".

جدير بالذكر أنّ فلامنجو يتصدر الدوري البرازيلي بعد 29 جولة بفارق 7 نقاط عن بالميراس.

لويس رحل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الماضي بالمجان بعد انتهاء عقده ليعود إلى موطنه البرازيل.