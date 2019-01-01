فيليبي لويس: أتمنى الاستمرار للموسم المقبل مع أتلتيكو مدريد
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أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، رغبته الاستمرار في صفوف الروخي بلانكوس وتجديد عقده.
لويس لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل وقد يرحل بالمجان بنهاية الموسم الحالي.
وقال البرازيلي في تصريحات عقب الفوز على فالنسيا: "أتمنى الاستمرار للموسم المقبل، لقد أخبرت إدارة النادي بوضوح رغبتي في البقاء".
وتابع: "أحاول الاستمتاع بالمباريات المتبقية وإقناع الجميع بأحقيتي بالبقاء لموسم إضافي مع أتلتيكو مدريد".
⭕️ هل عثر أحدكم على سانشيز في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 🧐— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 24, 2019
الخريطة الحرارية رصدت لكم تحركاته في الملعب خلال اللقاء 🔍 pic.twitter.com/kNearYB8vo
واختتم: "القرار الآن خاضع لإدارة أتلتيكو مدريد".
جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة برشلونة قد يضم اللاعب بالمجان مع نهاية الموسم الحالي.