فيلم وثائقي يحكي تحول جورجينا من بائعة في متجر إلى أسطورة بفضل "حب رونالدو"!

سيهم الكثيرين..

سيقص كريستيانو رونالدو كيف سقط في غرام صديقته جورجينا رودريجيز في فيلم وثائقي جديد سيصدر عبر شبكة Netflix قريبًا.

الدون خلال هذا الفيلم سيعترف أنه وقع في حب امرأة سمراء جميلة في لحظة من الثانية، كما أنه لم يتوقع أن الأمر سينتهي به بهذه الطريقة.

لم يتم الكشف عن الموعد الرسمي لإصدار الفيلم الذي سيركز في المقام الأول على حياة جورجينا وسيحمل اسم "أنا جورجينا".

لكن من المؤكد أن رونالدو سيكون جزءًا أصيلًا من الفيلم، هذا ما أعلنه مدير Netflix إسبانيا ألفارو دياز، والذي كشف عن حياة جورجينا قبل لقاء الدون.

وقال دياز في حديث للصحافة "انتقلت جورجينا من بيع الهدايا الثمينة إلى أن تُهدى لها شخصيًا، وقد أثبتت موهبتها على السجادة الحمراء سريعًا".

كما أضاف "جورجينا صادقة للغاية، كانت شابة عادية تغيرت حياتها بين ليلة وضحاها، لقد تركت العمل وعبرت إلى البر الآخر مع حب حياتها، مَن مِنا لا يتمنى ذلك؟".

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والتقى رونالدو جورجينا عام 2010 بأحد المتاجر في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت تعمل هناك نظير 10 جنيه استرليني في الساعة فقط.

بعد ذلك سقط رونالدو في غرامها واعتبر أنها حب حياته، بينما لم تخف جورجينا في أي لحظة من اللحظات أن هذا اللقاء الذي حدث في الصيف بيوم خميس قد قلب موازين حياتها.

في النهاية، سيشمل الفيلم حياة جورجينا لتكشف للناس من هي حقًا، ومن المتوقع أن يشهد أيضًا بعض الكواليس حول انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد.