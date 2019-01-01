فيلايني يلوم مانشستر يونايتد على سرعة إقالة مورينيو

اللاعب يرى القصور في نظرة الإدارة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

انتقد مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق قصر نظر إدارة النادي في إقالتها للمدرب السابق جوزيه مورينيو.

وقال فيلايني لديلي ميل:"لقد أحضروا (ديفيد) مويس ولم يمنحوه الوقت، أحضروا (لويس) فان خال ولم يمنحوه الوقت".

وأضاف:"لقد حصل فان خال على عامين، وبدأنا في فعل بعض الأشياء، لقد فاز بالكأس ثم أقالوه لأنهم يريدون الفوز بسرعة".

وأوضح:"بالنسبة للنادي كان قرار إقالة جوزيه متسرعاً للغاية، لأن مدرب مثله يأتي ويحتاج الكثير من اللاعبين لتطبيق فلسفته".

وتابع:"لقد أراد بناء النادي ولكن بعد عامين ونصف قرروا إقالته لأن النتائج لم تكن حاضرة".

يذكر أن فيلايني قد رحل إلى نادي شانجدونج لونينج الصيني في فبراير الماضي.