فيلايني: كدت انضم لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أفضل

البلجيكي مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد السابق يرشج الشياطين الحمر لتجاوز باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب البلجيكي مروان فيلايني نجم فريق مانشستر يونايتد السابق على قدرة الشياطين الحمر في تجاوز باريس سان جيرمان بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "تيليفوت" وأكد خلالها أنه كان على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي.

وقال فيلايني: "أعتقد أن مانشستر يونايتد لديه أفضلية في المباراة بالنظر للثقة التي يملكها الفريق، والطريقة التي يلعب بها في الفترة الأخيرة من الموسم".

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وأضاف: "في النهاية نحن نتحدث عن مواجهة في كرة القدم ولا يمكن أبدًا أن تتكهن بالذي سيحدث فيها، دعونا ننتظر ونرى كيف ستكون المباراة".

وأكمل عن رحيله: "أعتقد أن الوقت كان مناسبًا للغاية بالنسبة لي لأرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، كنت في حاجة لتحدي جديد ووجدته في الصين".

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واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أنه كاد يلعب لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي وأنه مستمر مع منتخب بلجيكا في الفترة القادمة.