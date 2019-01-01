فيلايني على اتصال مع مورينيو ولكنه سعيد في الصين

فيلايني بين العودة إلى البريميرليج واستكمال الرحلة في الصين

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن النجم الدولي البلجيكي مروان فيلايني ما زال على تواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام قد طلب من إدارة النادي .

ومن المفترض أن يقوم توتنهام بعدد قليل من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستبدأ بعد أقل من شهر مع بداية يناير من العام 2020.

وحول ذلك، فإن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد بدأ في وضع تصوراته والأسماء التي يود التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي من أجل تعزيز صفوف الفريق.

وحسب عدد من الصحف الإنجليزية والمصادر المقربة من توتنهام فإن الاسم الأبرز الذي ككان من المتوقع أن يكون أول صفقات النادي اللندني الشتوية هو البلجيكي مروان فيلايني.

وحول ذلك، قال مروان فيلايني إنه ما زال على تواصل مع مورينيو فيما يتعلق بمستقبله، ولكنه أكد في الوقت ذات سعادته في الدوري الصيني.

وأضاف: "تجمعني علاقة مميزة بمورينيو وهو أحد أقرب الأشخاص بالنسبة لي في عالم كرة القدم، ولكن لدي عقد مع فريقي وأفضل التركيز على مستقلبي هنا"

وانتقل فيلايني إلى شاندونج الصيني في يناير من العام الماضي حيث ترك مانشستر يونايتد مباشرة بعد إقالة السبيشيال وان البرتغالي من تدريب الفريق.

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يذكر أن توتنهام قد فاز بكل مبارياته تحت قيادة جوزيه مورينيو عدا مباراة مانشستر يونايتد التي خسرها بهدفين مقابل هدف واحد، وكذلك المواجهة أمام بايرن ميونخ..