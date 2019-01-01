فيلانويفا يعلن عزمه الرحيل: قررت العودة لبلدي بالموسم المقبل

محترف الاتحاد لن يستمر معه لموسم رابع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد التشيلي كارلوس فيلانويفا؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، عزمه إنهاء فترة احترافه بالدوري السعودي للعودة للاستقرار ببلده الموسم المقبل.

التشيلي كان قد انضم للعميد في صيف 2016 قادمًا من الشباب الإماراتي، ولا يزال عقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال فيلانويفا، في تصريحاته لصحيفة "" التشيلية: "منذ عام 2008 وأنا أخوض تجارب احترافية بعيد عن تشيلي، ومؤخرًا تحدثت مع أسرتي حول مستقبلي وما إذا كنت سأستمر في الاحتراف أم لا، وتوصلنا لاتفاق على أن أعود إلى بلدي بالموسم المقبل".

كاريلو: تفاجأت بالدوري السعودي وأرغب في الاستمرار هنا

وأضاف: "حتى الآن ليس لدي عروض حقيقية، لكن يتردد أن بعض الأندية الأمريكية ترغب في ضمي، هذا أمر جيد، موقفي متوقف على قيمة العرض وسأنظر في جميع الخيارات المطروحة، لاختيار أفضلها".

صاحب الـ33 عامًا تابع: "خضت موسمًا صعبًا مع الاتحاد، نتائجنا لم تكن جيدة وخرجنا من صراع الهبوط قبل النهاية بجولة واحدة، رغم أن الاتحاد فريق كبير، لكن عودة التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني، غيرت الأمور وتمكن معه الفريق من استعادة توازنه، حتى أنه أعاد الثقة لي وشعرت بالراحة في وجوده".

يذكر أن خلال ثلاثة مواسم قضاها فيلانويفا في الاتحاد، شارك في 90 مباراة، سجل خلالهم 15 هدفًا وصنع 28 آخرين.