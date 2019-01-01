فيلاش بواش: رفضت تدريب باريس سان جيرمان

مدرب مارسيليا الحالي وتشيلسي وبورتو وتوتنهام السابق يكشف عن رفضه باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أندري فيلاش بواش المدير الفني لنادي أوليمبيك مارسيليا إنه كان مستهدفًا في 2013 من أجل خلافة كارلو أنشيلوتي في باريس سان جيرمان.

ورحل فيلاش بواش عن تشيلسي في منتصف موسم 2012، وذلك بعد الخسارة أمام نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي ذلك الوقت، وبانتهاء موسم 2013 الذي رحل فيه كارلو أنشيلوتي عن باريس سان جيرمان من أجل تولي مسؤولية تدريب ريال مدريد، كان بواش هو المنشود بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية.

وقال بواش: "لقد حدثني ناصر الخليفي في ذلك الوقت وأخبرني بأنني أنا المطلوب في باريس سان جيرمان كمدير فني للفريق خلفًا لأنشيلوتي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وأضاف: "لقد حدثني عن مشروع النادي وعن صلاحياتي كمدرب، وأخبرني أن ليوناردو سيتصل بي من أجل أن يخبرني حول بعض التفاصيل الإضافية"

وتابع: "في ذلك الوقت استمعت لما قاله ليوناردو ولم أقتنع بالعرض، فاعتذرت له وأخبرته بأنني لن أستطيع تولي هذه المهمة، ومن الأفضل تركي وشأني"

وأردف: "في الفترة الحالية أركز مع أوليمبيك مارسيليا ولا أفضل الحديث حول كوني مدرب محتمل لباريس سان جيرمان منذ سنوات، هذا كان جزءًا من الماضي ولا علاقة له بمشواري الحالي في فرنسا"

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يذكر أن فيلاش بواش قد تولى تدريب أوليمبيك مارسيليا مطلع الموسم الحالي، وذلك خلفًا لرودي جارسيا المدير الفني السابق لروما الإيطالي.