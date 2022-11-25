"فيفو" عنواناً للسعادة والعمل الجماعي عبر التكنولوجيا خلال كأس العالم قطر 2022

سواء كنت تشاهد كأس العالم من منزلك أم من المقاهي، أو إن كنت ممن يتواجدون في الملاعب لمشاهدة المباريات مباشرةً، في الحالتين أنت بحاجة لهاتفٍ خارق يجسّد لحظات هذا الحدث الذي ننتظره جميعنا بحرارة! طبعاً، لن ترضى بما هو عادي لهكذا أوقات. إليك الخبر السعيد إذاً، فقد أتيناك بالهاتف المصمّم خصيصاً لمن يشبهونك: محبو السرعة، محترفو التصوير، وهواة كل ما هو استثنائي. إنه هاتف "فيفو"!

وهل عن عبث اختير ليكون الهاتف الذكي الرسمي والراعي الرسمي الوحيد في مجال صناعة الهواتف الذكية لكأس العالم FIFA قطر2022؟

إستعد لدخول حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي مع هواتف "فيفو" في خضم هذا الحدث العالمي. فمن خلال سلسلة هواتفها الذكية X وV، وانطلاقاً مع موقعها كراعٍ رسمي حصري للهواتف الذكية لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™، ستحقق الشركة التواصل والتفاعل بين عشاق كرة القدم العالميين، الذين يتشاركون معها الحماسة والشغف تجاه هذه اللعبة الجماهيرية المتميزة، لالتقاط اللحظات والأوقات الرائعة وتخليدها.

في داخل أجهزة نحيفة وأنيقة التصميم، ستجد نظاماً مبهراً يختصر لك العالم. خلال هذه المباريات، أنت بحاجة لهواتفٍ تتحول لكاميرات إخراج تلتقط لك أهم اللحظات مع الأصدقاء أو من داخل الملعب. دعنا نتوقف عند هذه النقطة قليلاً: نحن نقدّر أهمية هذا الحدث بالنسبة لك، ولا نقبل إلا وأن تشعر وكأنك في الملعب كلما عاودت مشاهدة الصور والفيديوهات، إنه وعدنا لك! أنت بحاجة أيضاً لبطارياتٍ لا يفرغ شحنها لأن الوقت ليس مناسباً لتترك هاتفك على الشاحن، فالمباريات لا تنتظر أحداً. وفي ظل السرعة التي تطغى على أجواء كرة القدم، أنت حتماً بحاجة لكفاءةٍ غير مسبوقة، فاللحظة تمر بسرعة فائقة، ولا مجال للمساومة على سرعة الهاتف وذكائه.

باختصار، أنت لست بحاجة لهاتفٍ عادي هنا، بل لمساعدٍ شخصي، وهو ما ستجده في أجهزة "فيفو".

ستوفر "فيفو" خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، هواتفها الذكية الرائدة لفريق عمل كأس العالم، وذلك لمساعدتهم على إنجاز كافة الاستعدادات والتحضيرات من خلال استخدام أحدث التقنيات لتحقيق النجاح المنتظر لهذه النسخة من كأس العالم. فهم يتحضرون للتفاعل مع الجماهير وعشاق كرة القدم حول العالم، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 5 مليار شخص وأكثر من 400 مليون مستخدم نشط لهواتف فيفو، من خلال الشغف المشترك والحماسة تجاه لعبة كرة القدم. نعم، هم مثلك لا يقبلون باقتناء هواتف لا تفوق التطلعات!

لتزيد "فيفو" حماسة كأس العالم أكثر، أطلقت حملة “Give it a shot”كرسالة ودعوة لكل الناس بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لالتقاط الصور من خلال هواتف "فيفو" أينما كانوا حول العالم. إلتقط الصور وخلّد أسعد اللحظات التي لا يمكن أن تُنسى خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، وشارك في تحديات كرة القدم عبر الانترنت وفي العالم غير المتصل. فمن خلال هذه الحملة ستتمكن من التواصل مع أناس وفئات جديدة ومتنوعة، وتخطي الحدود خارج دائرة حياتك ومحيطك التقليدي، وستنغمس بمغامرات جديدة وتحديات الحياة.

فإلى جانب اقتنائك هاتفٍ خارق، ستتاح لك فرصة الفوز بجوائز مميزة من خلال هذه الحملة التي تمتد حتى 31 ديسمبر. كل ما عليك فعله هو التقاط صور تجسّد حماسة كرة القدم واستخدام فلتر "فيفو" الخاص، ونشرها على"فيسبوك"، "انستغرام" و"تيك توك"، وإضافة هاشتاغ #vivogiveitashotإلى الصور ومقاطع الفيديو للحصول على فرصة الفوز بالهدايا الرسمية لكأس العالم FIFA أو هدايا "فيفو".بالإضافة إلى ذلك، ستُطلق فيفو أيضاً حملة #vAreHereToShare، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 ديسمبر، لتشجيع الحوارات والنقاشات الرياضية التفاعلية مع اقتراب نهائيات البطولة. هذا إلى جانب، توفير منصة للمشجعين لمناقشة مجريات الدور نصف النهائي ونهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 ™، كما تشجع الحملة على تبادل ذكريات FIFA عبر الحدود بين العائلات والأصدقاء، أينما وجدوا في أي مكان حول العالم.

خلال مباريات كرة القدم، أنت بحاجة لهواتف "فيفو" الذكية، كونها تحتضن مميزات تفتح لك نافذة على المستقبل. فهي تشكّل مزيجاً مثالياً بين إمكانات الذكاء الاصطناعي المتفوقة، والأداء الممتاز، وعمر البطارية المديد، ومستويات الأمن المتقدمة، فضلاً عن تجربة رائعة لتصوير مقاطع الفيديو، وغيرها من المزايا التي يحتضنها الهاتف ضمن تصميمه الخارجي الأنيق.

هواتف "فيفو" هي الخيار الأنسب لك. إقتنيها اليوم وانغمس في مغامرة تقنية لن تجد لها مثيل.