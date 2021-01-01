فيفا21 | أفضل المهاجمين، الوسط، المدافعين، حراس المرمى الشباب في Career Mode
يعد نظام الـCareer Mode أحد أشهر الأمور في لعبة فيفا في السنوات الماضية، ويبدو أن نسخة فيفا 21 تحمل العديد من الأمور الجديدة في هذا الصدد.
نسخة 21 تبدو أكثر واقعية وخاصة فيما يتعلق بسوق الانتقالات والتعاقدات، فمثلا ليس من السهل التعاقد مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في سوق انتقالات واحد، وهذا الأمر يدفع المتابعين للبحث عن المواهب الشابة لتطوير فرقهم.
ويمكن شراء لاعبين شباب بأسعار بسيطة ولهم فرصة أفضل للتطور وزيادة التقييمات لمقارعة الكبار مثل ميسي ورونالدو.
جول يصحبكم في رحلة داخل اللعبة لاختيار أفضل المواهب الشابة ذات المساحة الأكبر للتطور في نظام Career Mode بلعبة فيفا 21.
جدير بالذكر أنّ هؤلاء اللاعبين بحاجة إلى دقائق لعب كافية لأجل ضمان التطور والتحسن، لأن البقاء فترات طويلة على مقاعد البدلاء ليس مفيدًا على الإطلاق.
الأعمار والفرق في القائمة بحسب تواجدهم في لعبة فيفا 21
فيفا 21: أفضل حراس المرمى الشباب في كاريير مود
|الاسم
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|القيمة
|مارتن فانديفوردت
|18
|جينك
|GK
|68
|87
|£1.4m
|تشيفالير
|18
|ليل
|GK
|61
|83
|£430k
|نيكو مانتل
|20
|أونترهاخينج
|GK
|69
|83
|£1.8m
|کریستین فروشتل
|20
|رديف بايرن ميونخ
|GK
|66
|83
|£1.1m
|فورتونيو
|18
|إسبانيول
|GK
|62
|82
|£475k
|فيليب جورجنسين
|18
|فياريال
|GK
|62
|82
|£475k
|ماركو كارنيسيكى
|20
|أتالانتا
|GK
|66
|82
|£1.1m
|جافن بازونو
|18
|مانشستر سيتي
|GK
|60
|82
|£360k
|ديوجو كوستا
|20
|بورتو
|GK
|70
|82
|£2.3m
|يان أولسكوفسكي
|18
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|GK
|63
|81
|£560k
|ستيفان باجيتش
|18
|سانت إيتيان
|GK
|62
|81
|£475k
|إيفان مارتينيز
|18
|أوساسونا
|GK
|60
|81
|£360k
|كييل شربين
|20
|أياكس
|GK
|67
|81
|£1.3m
|إيلان ميسيلر
|20
|ليدز
|GK
|69
|81
|£1.4m
|لوكا بلوجمان
|20
|فيردير بريمن
|GK
|64
|81
|£765k
|لينو كاستن
|19
|فولفسبورج
|GK
|62
|80
|£500k
|أناتولي تروبين
|18
|شاختار دونيتسك
|GK
|63
|80
|£565k
|ألتوبي
|20
|ريال مدريد
|GK
|63
|80
|£600k
|ماتي كوفاش
|20
|مانشستر يونايتد
|GK
|64
|80
|£765k
|خواكين بلازكيز
|19
|تاليريس كوردوبا
|GK
|63
|80
|£600k
|مانويل روفو
|20
|بوكا جونيورز
|GK
|64
|80
|£765k
|رادوسلاف ماجيكى
|20
|موناكو
|GK
|68
|80
|£1.2m
أسعار حراس المرمى هذا العام أقل بكثير من العام الماضي، خاصة بعد وصول موهبة ميلان جيانلوجي دوناروما إلى عامه الـ21 ولم يعد بين اللاعبين أقل من 20 عامًا.
وبالنظر إلى الأسعار، نجد أن ديوجو كوستا من بورتو هو الأغلى رغم أنّه لا يتجاوز 2 مليون جنيه إسترليني، أما حارس جينك، فانديفوردت، فهو صاحب الإمكانيات الأعلى المتوقعة والمطلوب كثيرًا من رواد اللعبة.
ما هي أفضل الفرق في كارير مود بلعبة فيفا 21؟
فيفا 21: أفضل المدافعين الشباب في كاريير مود
|اللاعب
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|القيمة
|ماتياس دي ليخت
|20
|Piemonte Calcio
|CB
|85
|92
|£44.6m
|ألفونسو ديفيس
|19
|بايرن ميونخ
|LB, LM, RM
|81
|89
|£20.3m
|نونو مينديش
|18
|سبورتنج لشبونة
|LWB, LM
|72
|87
|£5.4m
|ويليام ساليبا
|19
|آرسنال
|CB
|74
|87
|£9m
|أوزان كاباك
|20
|شالكه
|CB
|77
|87
|£11.7m
|برايت أري مبي
|17
|رديف بايرن ميونخ
|CB, LB
|60
|86
|£385k
|لوكاس نيتس
|17
|هيرتا برلين
|LB, LM
|63
|86
|£675k
|جيريمي فريمبونج
|19
|سلتيك
|RB, RWB
|70
|86
|£3.2m
|إدواردو كوارسيما
|18
|سبورتنج لشبونة
|CB
|72
|86
|£5.4m
|سيرجينيو ديست
|19
|برشلونة
|RB
|75
|86
|£9m
|يوشكو جفارديول
|18
|لايبزيج
|CB, LB
|69
|86
|£1.8m
|ليونيداس ستيرجيو
|18
|سانت جالين
|CB
|67
|86
|£1.4m
|توديبو
|20
|برشلونة
|CB
|75
|86
|£9.5m
|ريان آيت نوري
|19
|أنجييه
|LB
|71
|86
|£4.2m
|رييس جيمس
|20
|تشيلسي
|RB, CDM
|77
|86
|£11.3m
|أوين وينديل
|20
|ألكمار
|LB
|77
|86
|£11.3m
|عمر ريكيق
|18
|هيرتا برلين
|CB
|63
|85
|£700k
|نيانزو كواسي
|18
|بايرن ميونخ
|CB, CDM
|71
|85
|£4.1m
|ماركو كانا
|17
|أندرلخت
|CM, CDM, CM
|65
|85
|£900k
|نونو تافاريس
|20
|بنفيكا
|LB
|72
|85
|£5m
|ماراش كومبولا
|20
|روما
|CB
|75
|85
|£9m
|توماس تافاريس
|20
|بنفيكا
|CB
|73
|85
|£5.9m
|إيريك جارسيا
|19
|مانشستر سيتي
|CB
|72
|85
|£5m
|نهوين بيريز
|20
|أتلتيكو مدريد
|CB
|75
|85
|£9m
|براندون ويليامز
|19
|مانشستر يونايتد
|LB, LWB
|75
|85
|£8.6m
|نيكو ويليامس
|19
|ليفربول
|RB
|67
|85
|£1.4m
|جوشوا فاجنومان
|19
|هامبورج
|RB, LM, LB
|69
|85
|£1.9m
|تشادي رياد
|17
|برشلونة
|CB
|59
|84
|£300k
|لورينزو بيرولا
|18
|إنتر
|CB
|63
|84
|£700k
|كي-يانا هوفر
|18
|وولفرهامبتون
|RB, CB
|63
|84
|£700k
|نواه كاتيرباش
|19
|كولن
|LB
|70
|84
|£3.2m
|ليبيراتو كاكاس
|19
|لسينت ترويدن
|LB, LWB
|73
|84
|£5.4m
|بيير شورس
|20
|أياكس
|CB
|75
|84
|£8.6m
|أليخاندرو سينتيليس
|20
|فالنسيا
|LB
|74
|84
|£7.2m
|زينهو فانهيوسدين
|20
|ستاندار لييج
|CB
|73
|84
|£5.9m
|تيريل مالاسيا
|20
|فينورد
|LB
|75
|84
|£8.6m
|إيفان نديكا
|20
|آينتراخت فرانكفورت
|CB, LB
|74
|84
|£7.7m
|ايثان أمباديو
|19
|تشيلسي
|CB, CDM
|67
|84
|£1.4m
ليست مفاجأة أن يتربع دي ليخت، مدافع يوفنتوس والموجودة في اللعبة تحت اسم Piemonte Calcio، فإمكانيات اللاعب منذ فترته في أياكس تجعله أفضل مدافع شاب في فيفا 21
أما نجم بايرن ميونخ، ألفونسو ديفيس، فقد ارتفع تقييمه بشكل ملحوظ بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه رفقة البافاري.
برايت أري مبي من بايرن ميونخ هو أحد المواهب التي يمكن التعاقد معها بسهولة، ومتوقع منه الكثير.
فيفا 21: رونالدو، نيمار واللاعبون أصحاب مهارات 5 نجوم في FIFA 21
فيفا 21: أفضل لاعبين الوسط الشباب في كاريير مود
|الاسم
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|القيمة
|جادون سانشو
|20
|بوروسيا دورتموند
|RM, LM, CAM
|87
|93
|£62.6m
|تونالي
|20
|ميلان
|CDM, CM
|77
|91
|£16.7m
|ماسون جرينوود
|18
|مانشستر يونايتد
|RM, ST
|77
|89
|£13.1m
|تياجو ألمادا
|19
|فيليز سارسفيلد
|CAM, CM, LW
|73
|89
|£7.7m
|فيران توريس
|20
|مانشستر سيتي
|RM, LM, CF
|81
|89
|£23.9m
|كوبو
|19
|ريال مدريد
|RM, CM, CAM
|75
|89
|£13.1m
|فلوريان فيرتز
|17
|باير ليفركوزن
|CAM, RM
|68
|88
|£1.6m
|جود بيلينجهام
|17
|بوروسيا دورتموند
|CM, LM, RM
|69
|88
|£1.9m
|بيدري
|17
|برشلونة
|LM, CAM
|72
|88
|£5.4m
|ريان شرقي
|16
|ليون
|CAM, RM, LM
|67
|88
|£1.5m
|كامافينجا
|17
|رين
|CM
|76
|88
|£10.8m
|محمد أمين إحتاراين
|18
|أيندهوفن
|CAM, RM, CM
|77
|88
|£12.6m
|ساكا
|18
|آرسنال
|LM, LWB, RW
|75
|88
|£10.8m
|أوجوستين أورزي
|20
|أتلتيكو بانفيلد
|LM, CM, RM
|73
|88
|£8.1m
|ريكي بوتش
|20
|برشلونة
|CM, CAM
|75
|88
|£11.3m
|ديابي
|20
|باير ليفركوزن
|LM
|81
|88
|£22.5m
|فيل فودين
|20
|مانشستر سيتي
|CAM, CM
|79
|88
|£17.6
|فاكوندو بيليستري
|18
|بينارول
|RM, RW
|71
|87
|£4.4m
|ماكسينس كاكيري
|20
|ليون
|CM, CDM
|75
|87
|£10.8m
|آدم هلوزيك
|17
|سبارتا براج
|RM, ST, LM
|74
|87
|£8.6m
|ريان جرافينبيرش
|18
|أياكس
|CM, CDM
|71
|87
|£4.3m
|جيوفاني رينا
|17
|بوروسيا دورتموند
|LM, CAM
|68
|87
|£1.7m
|كامارا
|20
|مارسيليا
|CDM, CB
|79
|87
|£15.3m
|دومينيك سوبوسلاي
|19
|سالزبورج
|CAM, LM
|75
|87
|£10.4m
|نوني مادويكي
|18
|أيندهوفن
|RM, ST
|70
|86
|£3.3m
|أستير فرانكس
|17
|ميخيلين
|CM, CDM
|66
|86
|£1.2m
|جوستافو أسونساو
|20
|فاماليساو
|CDM
|74
|86
|£8.6m
|تيتي
|20
|شاختار دونيتسك
|RM, CAM
|75
|86
|£10.4m
|مانور سولومون
|20
|شاختار دونيتسك
|RM, LM, CAM
|73
|86
|£6.8m
|بيلي جيلمور
|19
|تشيلسي
|CM, CAM
|71
|86
|£4.5m
|هيورهي تسيتايشفيلى
|19
|دينامو كييف
|RM, LM
|72
|86
|£5.9m
|دوايت ماكنيل
|20
|بيرنلي
|LM
|78
|86
|£14m
|ديبر كايسيدو
|20
|ديبورتيفو كالي
|RM
|68
|86
|£1.8m
|نيكولو زانيولو
|20
|روما
|CAM, RM
|76
|86
|£11.3m
|ريان سيسينيون
|20
|توتنهام
|LM, LW, LB
|75
|86
|£10.4m
|فلورنتينو لويس
|20
|بنفيكا
|CDM, CM
|76
|86
|£10.4m
|روماريو بارو
|20
|بورتو
|RM, CAM
|73
|85
|£6.3m
|يوسف ديمير
|17
|رابيد فيينا
|CAM, RW
|64
|85
|£880k
|ماركوس أنطونيو
|20
|شاختار دونيتسك
|CM
|72
|85
|£5.4m
|محمد دارامي
|18
|كوبنهاجن
|RM, ST, LM
|67
|85
|£1.4m
|ياري فيرشايرن
|18
|أندرلخت
|CAM, RW, LW
|72
|85
|£5m
|تشافي سيمونز
|17
|باريس سان جيرمان
|CM
|65
|85
|£990k
|محمد قدوس
|19
|أياكس
|CAM, CM
|75
|85
|£9.5m
|ماثيو لونجستاف
|20
|نيوكاسل يونايتد
|CM, CDM
|72
|85
|£5.4m
|رابي ماتوندو
|19
|شالكه
|LM, ST, RM
|70
|85
|£3.4m
|أوركون كوكتشو
|19
|فينورد
|CAM, CM
|75
|85
|£9.5m
|حامد تراوري
|20
|ساسوولو
|CAM, CM
|71
|85
|£4.5m
|سميث روي
|19
|آرسنال
|CAM, RM, RW
|69
|85
|£2.1m
|باولينيو
|19
|باير ليفركوزن
|CAM, RM
|74
|85
|£8.6m
|ويلوك
|20
|آرسنال
|CAM, CM
|71
|85
|£4.5m
بالطبع يتصدر سانشو أفضل المواهب الشابة في مراكز خط الوسط، ويستطيع الوصول لتقييم ليونيل ميسي في اللعبة وهو 93.
أما الوافد الجديد على صفوف ميلان، تونالي، فأحد الأسماء التي تحتاج للتوقيع معها في كاريير مود دون شك.
وبالنظر إلى الأسماء الأسهل في التوقيع ولديها إمكانيات كبيرة هما جود بيلينجهام وفلوريان فيرتز، لكن جود لن يكون متاحًا في أول نافذة انتقالات ويجب عليك الانتظار للفترة التالية.
فيفا 21: أفضل المهاجمين الشباب في كاريير مود
|الاسم
|السن
|الفريق
|المراكز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|القيمة
|جواو فيليكس
|20
|أتلتيكو مدريد
|CF, ST
|81
|93
|£28.8m
|فينيسيوس جونيور
|19
|ريال مدريد
|LW
|80
|93
|£24.8m
|إرلينج هالاند
|19
|بوروسيا دورتموند
|ST
|84
|92
|£40.5m
|ترينكاو
|20
|برشلونة
|RW, LW, CAM
|78
|91
|£18m
|أنسو فاتي
|17
|برشلونة
|LW, RW
|76
|90
|£13.5m
|رودريجو
|19
|ريال مدريد
|RW, LW
|79
|90
|£18.9m
|أنطوني
|20
|أياكس
|RW, LW
|78
|88
|£15.3m
|جيريمي دوكو
|18
|أندرلخت
|RW, LW
|71
|88
|£4.4m
|جوناثان ديفيد
|20
|ليل
|ST, CF, CAM
|77
|88
|£14m
|لويس هنريكي
|18
|مارسيليا
|RW
|67
|87
|£1.7m
|إيفانيلسون
|20
|بورتو
|ST
|73
|87
|£8.1m
|جويلسون فيرنانديس
|17
|سبورتنج لشبونة
|RW, LW
|69
|87
|£1.9m
|راينير
|18
|ريال مدريد
|CF, CAM
|71
|87
|£4.4m
|كريم أديمي
|18
|سالزبورج
|ST, LW
|69
|87
|£2m
|ديان كولوشيفسكي
|20
|Piemonte Calcio
|RW, CAM
|77
|87
|£13.1m
|مايرون بوادو
|19
|ألكمار
|ST
|75
|87
|£10.4m
|سيباستيانو ايسبوسيتو
|17
|سبال
|ST
|66
|86
|£1.2m
|جونزالو بلاتا
|19
|سبورتنج لشبونة
|RW
|74
|86
|£9m
|رافاييل كاماتشو
|20
|سبورتنج لشبونة
|RW
|73
|86
|£6.8m
|كالوم هودسون أودوي
|19
|تشيلسي
|RW, LW
|74
|86
|£9m
|ألكسندر إيزاك
|20
|ريال سوسييداد
|ST
|79
|86
|£16.2m
|براهيم دياز
|20
|ريال مدريد
|LW
|74
|86
|£9m
|فابيو سيلفا
|17
|وولفرهامبتون
|ST
|69
|85
|£1.9m
|جابرييل مارتينيلي
|19
|آرسنال
|LW, LM, ST
|74
|85
|£8.6m
|هارفي إليوت
|17
|ليفربول
|RW
|65
|85
|£990k
|بيدرو دي لا فيجا
|19
|أتلتيكو لانوس
|RW, LW
|71
|85
|£4.5m
|تروي باروت
|18
|توتنهام
|ST
|65
|85
|£990k
|بريان مبيومو
|20
|برينتفورد
|RW, ST
|74
|85
|£8.6m
بجانب سانشو، فإن فينيسيوس وفيليكس أكثر اللاعبين لديهم القدرة على التطور في فيفا 21 والوصول إلى تقييم 93 أو أكبر، كما أنّ قيمتهم أقل من 25 مليون إسترليني.
ويمكن أن يصل هالاند إلى 92 لكن قيمته الشرائية لن تقل عن 40 مليون إسترليني.
أما بالنظر للأسماء التي يمكن التوقيع معها، فما جيريمي دوكو ولويس هنريكي بأقل من 2 مليون إسترليني.