فيفا 22: أفضل 20 حارسًا شابًا في اللعبة

بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

يجب عليك حماية مرماك بعناية في فيفا 22، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات، وهذا لن يتحقق إلا مع حارس مرمى قوي.

ويعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي قامت الشركة المنتجة للعبة بتطويرها، في النسخة الجديدة ووجود حارس مرمى قوي في فريقك، يجعلك تشعر بالأمان، ويحميك من استقبال الكثير من الأهداف، على عكس النسخ الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 20 حارسًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

فيفا 22: أفضل حراس المرمى الشباب