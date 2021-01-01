FIFA 21

فيفا 21 | أفضل المدافعين الشباب وكيف يمكن الاستعانة بهم في كارير مود

كتب | مصعب صلاح
كتب | مصعب صلاح
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Alphonso Davies FIFA 21
Getty/EA Sports
نستعرض أبرز 50 مدافع شاب في فيفا 21 والذي يمكن التعاقد معهم في كارير مود ولهم مساحة كبيرة من التطور

"لا يمكن أن تخسر إن لم تستقبل أي أهداف" العديد من المدربين يعيشون بهذه العقلية ويحققون العديد من البطولات، وحينما تنتقل الأمور إلى العالم الافتراضي هناك الكثير من المؤمنين بهذه الفكرة.

فلو انتقلنا من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي وبالتحديد في فيفا 21، فإنّ التركيز على الدفاع فنًا لا يستطيع الجميع إتقانه، خاصة وأنّ اللعبة تتميز بالعديد من المهاجمين القادرين على المراوغة والتسجيل ومن الصعب الحفاظ على الشباك نظيفة.

ولذلك فإنّ التعاقد مع مدافع جيد في نظام كارير مود أمر ضروري للغاية، ولكن كلما ارتفعت جودة اللاعب كلما زادت قيمته المالية، فما بالك بطريقة تضمن لك التعاقد مع مدافعين على أعلى مستوى وبمقابل مالي بسيط.

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 وفي التقرير الآتي نستعرض أبرز 50 مدافع شاب في فيفا 21 والذي يمكن التعاقد معهم في كارير مود ولهم مساحة كبيرة من التطور.

*الأندية المدرجة في الجدول هي فرق اللاعبين الحالية في اللعبة، وكذلك أعمارهم.

فيفا 21 | أفضل اللاعبين الشباب في نظام كارير مود

# الاسم العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع القيمة المالية
1 ماتياس دي ليخت 20 يوفنتوس CB 85 92 £44.6m
2 ألفونسو ديفيس 19 بايرن ميونخ LB, LM, RM 81 89 £20.3m
3 أوزان كاباك 20 شالكه CB 77 87 £11.7m
4 ويليام ساليبا 19 آرسنال CB 74 87 £9m
5 نونو مينديز  18 سبورتنج لشبونة LWB, LM 72 87 £5.4m
6 رييس جيمس 20 تشيلسي RB, CDM 77 86 £11.3m
7 أوين وينديل ‏ 20 ألكمار LB 77 86 £11.3m
8 سيرجينيو ديست 19 برشلونة RB 75 86 £9m
9 توديبو 20 برشلونة CB 75 86 £9.5m
10 إدواردو كواريسما 18 سبورتنج لشبونة CB 72 86 £5.4m
11 ريان آيت نوري 19 أنجيه LB 71 86 £4.2m
12 جيريمي فريمبونج 19 سلتيك RB, RWB 70 86 £3.2m
13 يوشكو جفارديول 18 لايبزيج CB, LB 69 86 £1.8m
14 ليونيداس ستيرجيو 18 سانت جالين CB 67 86 £1.4m
15 لوكا نتز 17 هيرتا برلين LB, LM 63 86 £675k
16 برايت أكوو أري مبي 17 بايرن ميونخ الرديف CB, LB 60 86 £385k
17 نهوين بيريز 20 أتلتيكو مدريد CB 75 85 £9m
18 براندون وليامز  19 مانشستر يونايتد LB, LWB 75 85 £8.6m
19 ماراش كومبولا 20 روما CB 75 85 £9m
20 توماس تافاريس 20 بنفيكا CB 73 85 £5.9m
21 نونو تافاريس 20 بنفيكا LB 72 85 £5m
22 إريك جارسيا 19 مانشستر سيتي CB 72 85 £5m
23 نيانزو كواسي 18 بايرن ميونخ CB, CDM 71 85 £4.1m
24 جوشوا فاجنومان 19 هامبورج RB, LM, LB 69 85 £1.9m
25 نيكو ويليامز 19 ليفربول RB 67 85 £1.4m
26 ماركو كانا  17 أندرلخت CM, CDM, CM 65 85 £900k
27 عمر رقيق 18 هيرتا برلين CB 63 85 £700k
28 بير شورش 20 أياكس CB 75 84 £8.6m
29 تايرل مالاتسيا 20 فينورد LB 75 84 £8.6m
30 إيفان نديكا 20 آينتراخت فرانكفورت CB, LB 74 84 £7.7m
31 أليخاندرو سينتيليس 20 فالنسيا LB 74 84 £7.2m
32 زينهو فانهيوسدين 20 ستاندر لييج CB 73 84 £5.9m
33 ليبيراتو كاكاس 19 سينت ترويدن LB, LWB 73 84 £5.4m
34 نواه كاتيرباش 19 كولن LB 70 84 £3.2m
35 إيثان أمباديو 19 تشيلسي CB, CDM 67 84 £1.4m
36 لورينزو بيرولا 18 إنتر CB 63 84 £700k
37 كي-يانا هوفر 18 وولفرهامبتون RB, CB 63 84 £700k
38 تشادي رياد 17 برشلونة CB 59 84 £300k
39 دوماجوج براداريتش 20 ليل LB 75 83 £8.1m
40 ماكس أرونز 20 نوريتش سيتي RB 73 83 £5.4m
41 جايدن بوجل 19 شيفيلد يونايتد RB 72 83 £4.2m
42 ويسلي فوفانا 19 سانت إيتيان CB 71 83 £3.4m
43 ديفيد كارمو 20 براجا CB 71 83 £3.5m
44 ألكساندرو إزيكيل 19 أتلتيكو لانوس LB, LW, LM 70 83 £2.7m
45 فيليكس آجو 20 فيردر بريمن LB, RB, RM 70 83 £2.8m
46 هوجو جيامون 20 فالنسيا CB, CDM 69 83 £2m
47 لويس باير 20 بوروسيا مونشنجلادباخ RB, CB 69 83 £1.9m
48 ميخاو كاربوفنيك 19 ليجيا وارسو LB, CM 68 83 £1.6m
49 عيسى كابوري 19 مانشستر سيتي RB 68 83 £1.6m
50 تياجو ديجالو 20 ليل CB 68 83 £1.6m
51 ملفين بارد 19 ليون LB 67 83 £1.4m
52 كيليان سارديلا 18 أندرلخت RB, LB 66 83 £1.1m
53 كريس ريتشاردز 20 بايرن ميونخ الرديف CB, RB 66 83 £1.2m
54 إيثان لايرد 18 مانشستر يونايتد RB 66 83 £1.1m
55 طارق لامبتي 19 برايتون RB, RM 66 83 £1.2m
56 تيدين مينجي 18 مانشستر يونايتد CB 65 83 £900k
57 نيكولو أرميني 19 لاتسيو CB 65 83 £990k
58 تيموثي بيمبيلي 17 باريس سان جيرمان RB, LB, CB 63 83 £600k
59 كريم تشالهان 17 شالكه LB, LM 62 83 £575k
60 دينيس سيركين 18 توتنهام LB 61 83 £475k

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