فيفا 21 | أفضل المدافعين الشباب وكيف يمكن الاستعانة بهم في كارير مود
"لا يمكن أن تخسر إن لم تستقبل أي أهداف" العديد من المدربين يعيشون بهذه العقلية ويحققون العديد من البطولات، وحينما تنتقل الأمور إلى العالم الافتراضي هناك الكثير من المؤمنين بهذه الفكرة.
فلو انتقلنا من العالم الحقيقي إلى العالم الافتراضي وبالتحديد في فيفا 21، فإنّ التركيز على الدفاع فنًا لا يستطيع الجميع إتقانه، خاصة وأنّ اللعبة تتميز بالعديد من المهاجمين القادرين على المراوغة والتسجيل ومن الصعب الحفاظ على الشباك نظيفة.
ولذلك فإنّ التعاقد مع مدافع جيد في نظام كارير مود أمر ضروري للغاية، ولكن كلما ارتفعت جودة اللاعب كلما زادت قيمته المالية، فما بالك بطريقة تضمن لك التعاقد مع مدافعين على أعلى مستوى وبمقابل مالي بسيط.
وفي التقرير الآتي نستعرض أبرز 50 مدافع شاب في فيفا 21 والذي يمكن التعاقد معهم في كارير مود ولهم مساحة كبيرة من التطور.
*الأندية المدرجة في الجدول هي فرق اللاعبين الحالية في اللعبة، وكذلك أعمارهم.
فيفا 21 | أفضل اللاعبين الشباب في نظام كارير مود
|#
|الاسم
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المتوقع
|القيمة المالية
|1
|ماتياس دي ليخت
|20
|يوفنتوس
|CB
|85
|92
|£44.6m
|2
|ألفونسو ديفيس
|19
|بايرن ميونخ
|LB, LM, RM
|81
|89
|£20.3m
|3
|أوزان كاباك
|20
|شالكه
|CB
|77
|87
|£11.7m
|4
|ويليام ساليبا
|19
|آرسنال
|CB
|74
|87
|£9m
|5
|نونو مينديز
|18
|سبورتنج لشبونة
|LWB, LM
|72
|87
|£5.4m
|6
|رييس جيمس
|20
|تشيلسي
|RB, CDM
|77
|86
|£11.3m
|7
|أوين وينديل
|20
|ألكمار
|LB
|77
|86
|£11.3m
|8
|سيرجينيو ديست
|19
|برشلونة
|RB
|75
|86
|£9m
|9
|توديبو
|20
|برشلونة
|CB
|75
|86
|£9.5m
|10
|إدواردو كواريسما
|18
|سبورتنج لشبونة
|CB
|72
|86
|£5.4m
|11
|ريان آيت نوري
|19
|أنجيه
|LB
|71
|86
|£4.2m
|12
|جيريمي فريمبونج
|19
|سلتيك
|RB, RWB
|70
|86
|£3.2m
|13
|يوشكو جفارديول
|18
|لايبزيج
|CB, LB
|69
|86
|£1.8m
|14
|ليونيداس ستيرجيو
|18
|سانت جالين
|CB
|67
|86
|£1.4m
|15
|لوكا نتز
|17
|هيرتا برلين
|LB, LM
|63
|86
|£675k
|16
|برايت أكوو أري مبي
|17
|بايرن ميونخ الرديف
|CB, LB
|60
|86
|£385k
|17
|نهوين بيريز
|20
|أتلتيكو مدريد
|CB
|75
|85
|£9m
|18
|براندون وليامز
|19
|مانشستر يونايتد
|LB, LWB
|75
|85
|£8.6m
|19
|ماراش كومبولا
|20
|روما
|CB
|75
|85
|£9m
|20
|توماس تافاريس
|20
|بنفيكا
|CB
|73
|85
|£5.9m
|21
|نونو تافاريس
|20
|بنفيكا
|LB
|72
|85
|£5m
|22
|إريك جارسيا
|19
|مانشستر سيتي
|CB
|72
|85
|£5m
|23
|نيانزو كواسي
|18
|بايرن ميونخ
|CB, CDM
|71
|85
|£4.1m
|24
|جوشوا فاجنومان
|19
|هامبورج
|RB, LM, LB
|69
|85
|£1.9m
|25
|نيكو ويليامز
|19
|ليفربول
|RB
|67
|85
|£1.4m
|26
|ماركو كانا
|17
|أندرلخت
|CM, CDM, CM
|65
|85
|£900k
|27
|عمر رقيق
|18
|هيرتا برلين
|CB
|63
|85
|£700k
|28
|بير شورش
|20
|أياكس
|CB
|75
|84
|£8.6m
|29
|تايرل مالاتسيا
|20
|فينورد
|LB
|75
|84
|£8.6m
|30
|إيفان نديكا
|20
|آينتراخت فرانكفورت
|CB, LB
|74
|84
|£7.7m
|31
|أليخاندرو سينتيليس
|20
|فالنسيا
|LB
|74
|84
|£7.2m
|32
|زينهو فانهيوسدين
|20
|ستاندر لييج
|CB
|73
|84
|£5.9m
|33
|ليبيراتو كاكاس
|19
|سينت ترويدن
|LB, LWB
|73
|84
|£5.4m
|34
|نواه كاتيرباش
|19
|كولن
|LB
|70
|84
|£3.2m
|35
|إيثان أمباديو
|19
|تشيلسي
|CB, CDM
|67
|84
|£1.4m
|36
|لورينزو بيرولا
|18
|إنتر
|CB
|63
|84
|£700k
|37
|كي-يانا هوفر
|18
|وولفرهامبتون
|RB, CB
|63
|84
|£700k
|38
|تشادي رياد
|17
|برشلونة
|CB
|59
|84
|£300k
|39
|دوماجوج براداريتش
|20
|ليل
|LB
|75
|83
|£8.1m
|40
|ماكس أرونز
|20
|نوريتش سيتي
|RB
|73
|83
|£5.4m
|41
|جايدن بوجل
|19
|شيفيلد يونايتد
|RB
|72
|83
|£4.2m
|42
|ويسلي فوفانا
|19
|سانت إيتيان
|CB
|71
|83
|£3.4m
|43
|ديفيد كارمو
|20
|براجا
|CB
|71
|83
|£3.5m
|44
|ألكساندرو إزيكيل
|19
|أتلتيكو لانوس
|LB, LW, LM
|70
|83
|£2.7m
|45
|فيليكس آجو
|20
|فيردر بريمن
|LB, RB, RM
|70
|83
|£2.8m
|46
|هوجو جيامون
|20
|فالنسيا
|CB, CDM
|69
|83
|£2m
|47
|لويس باير
|20
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|RB, CB
|69
|83
|£1.9m
|48
|ميخاو كاربوفنيك
|19
|ليجيا وارسو
|LB, CM
|68
|83
|£1.6m
|49
|عيسى كابوري
|19
|مانشستر سيتي
|RB
|68
|83
|£1.6m
|50
|تياجو ديجالو
|20
|ليل
|CB
|68
|83
|£1.6m
|51
|ملفين بارد
|19
|ليون
|LB
|67
|83
|£1.4m
|52
|كيليان سارديلا
|18
|أندرلخت
|RB, LB
|66
|83
|£1.1m
|53
|كريس ريتشاردز
|20
|بايرن ميونخ الرديف
|CB, RB
|66
|83
|£1.2m
|54
|إيثان لايرد
|18
|مانشستر يونايتد
|RB
|66
|83
|£1.1m
|55
|طارق لامبتي
|19
|برايتون
|RB, RM
|66
|83
|£1.2m
|56
|تيدين مينجي
|18
|مانشستر يونايتد
|CB
|65
|83
|£900k
|57
|نيكولو أرميني
|19
|لاتسيو
|CB
|65
|83
|£990k
|58
|تيموثي بيمبيلي
|17
|باريس سان جيرمان
|RB, LB, CB
|63
|83
|£600k
|59
|كريم تشالهان
|17
|شالكه
|LB, LM
|62
|83
|£575k
|60
|دينيس سيركين
|18
|توتنهام
|LB
|61
|83
|£475k