طاقات فيفا 20: مبابي، ماني وأسرع اللاعبين في FIFA 20

إذا كنت تريد تطوير فريقك الخاص في الوضع الوظيفي فستحتاج بعض اللاعبين الممتازين بالسرعة؟ وفي الأسطر التالية سنتعرف على أسرع اللاعبين في فيفا 20

ندى الشافعي

إذا كنت تنشئ فريق متميز في FIFA 20 أو تشرع في بدء مغامرة جديدة من خلال الوضع الوظيفي الجديد، فبالتأكيد ستريد أن تبحث عن اللاعبين الذين يقدمون أفضل الخيارات في الركض والسرعة والتسارع.

جميع الأجنحة المتميزين لديهم سرعة مبهرة، وستحتاج إلى معرفة المهاجمين الأسرع في اللعبة.

يلقي جول نظرة على أفضل 10 لاعبين في فيفا 20 من حيث السرعة، ويحتل المرتبة الأولى من مجموع نقاطهم ومن ثم من خلال سرعتهم وتسارعهم وركضهم.

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يعتبر نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كيليان مبابي أسرع لاعب في FIFA 20، بناءً على تصنيفه العام البالغ 89 بالإضافة إلى سرعته 96، ثم درجة تسارعه 96 وسرعة الركض 96.

قد تتفاجأ برؤية جناح وولفرهامبتون آداما تراوري في صدارة القائمة، لكن سيكون من دواعي سرور مشجعي الذئاب أن يحصل على التقدير الذى يستحقه، لديه تصنيف إجمالي 74، مع سرعة 96 مثل النجم الفرنسي، تليها تسارع متفوق من 97 وسرعة العدو من 96.

ويحتل لاعب مانشستر سيتي ليروي ساني المركز الثالث بإجمالي تقييم 86 وبسرعة 96، وتسارع 94 وسرعة ركض 96.

ظهر بيير إميريك أومباميانج في قائمة أفضل 10 لاعبين من حيث السرعة في فيفا 20، حيث حصل على درجة إجمالية قدرها 88 مع 94 وتيرة تسارع 93، وسرعة سباق 95.

ويأتي مهاجم ليفربول والسنغال ساديو ماني في المركز الثاني بفارق 88 نقطة وبسرعة 94، ثم تسارع 96 نقطة وسباق 93 نقطة.

ويتواجد أيضًا دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس وإينياكي ويليامس لاعب نادي أتلتيك بيلباو ولاعب نادي واتفورد إسماعيلا سار قائمة العشرة الأوائل، بسرعة 94.

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أسرع اللاعبين في فيفا 20: