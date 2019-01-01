فيفا ينفي تزوير الأصوات لصالح ميسي

فيفا يطالب نيكاراجوا بالتحقيق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما أثير حول اعتماده بعض الأصوات عن طريق الخطأ لصالح ليونيل ميسي نجم برشلونة في جائزة الأفضل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي لـESPN:"لقد تفحصنا أوراق التصويت التي سلمها اتحاد كرة القدم بنيكاراجوا وكل الأورق موقعة وعليها الختم الرسمي للاتحاد".

وأضاف:"بعد مقارنة التصويت بالنتائج المعلنة عبر موقع فيفا الرسمي، يمكننا تأكيد أن لدينا الأصوات الصحيحة الموقعة من قبل اللاعب".

وأوضح:"نحن نطالب اتحاد نيكاراجوا بالتحقيق في تلك المسألة".

يذكر أن خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا كان قد قال أنه لم يصوت من الأصل، في حين أن فيفا أعلن أن صوته وضع ميسي في المرتبة الأولى.