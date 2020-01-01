فيفا يمنح الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي، ويويفا يحدد مواعيد عودة المنتخبات

الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر مواعيد مباريات أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الدولية في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تعود كرة القدم الدولية في قارة أوروبا ونظيرتها أمريكا الجنوبية خلال شهر سبتمبر القادم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الدولي بعد اجتماعه الذي أقامه بالأمس الخميس، مؤكدًا أن بقية الاتحادات القارية ستنتظر المزيد من التقييم.

وقرر في الشأن نفسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تحديد المواعيد النهائية للمباريات التي ستخوضها المنتخبات التابعة له في تلك الأشهر.

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وأعلن عن تحديد المواعيد الخاصة بمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في 3/4/5 و6/7/8 سبتمبر، و10/11 و13/14 أكتوبر و14/15 و17/18 نوفمبر.

كما سيتم تخصيص أيام 7/8 أكتوبر و11/12 نوفمبر من أجل خوض المباريات الودية بين المنتخبات التي لا تتنافس في تلك المواقيت.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن تأجيل عودة كرة القدم الدولية في إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية.

جدير بالذكر أن تفشي فيروس كورونا كان قد أجل بالفعل التوقف الدولي الأخير في شهر سبتمبر الماضي، كما أجل بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.