"فيفا" يطالب الاتحاد المصري لكرة القدم برد الزمالك على شكوى النقاز

الزمالك يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الزمالك برد على شكوى التونسي حمدي النقاز، بعد أعلانه فسخ العقد من طرف واحد مؤخرًا.

حمدي النقاز قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بداعي عدم الحصول على مستحقاته من الزمالك، وهو ما ينفيه مسئولو النادي الأبيض.

ويعاني الزمالك بعد رحيل النقاز في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى إصابات حازم إمام قائد الفريق الذي يغيب عن المباريات الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الفيفا طالب برد من الزمالك حول شكوى اللاعب لاتخاذ الإجراء اللازم بشأن القضية.

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وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى خطابًا من الفيفا بتفاصيل طلبهم من أجل إثبات عكس ما قدمه اللاعب في شكواه لفسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل سد العجز في القائمة بالوقت الحالي، بعد رحيل النقاز وكهربا.