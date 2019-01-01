فيفا يسقط إيقاف رايولا العالمي

عودة الحياة إلى الميركاتو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع الإيقاف العالمي عن الوكيل الشهير مينو رايولا، والذي كان من المقرر أن يمتد لثلاثة أشهر.

وكان الاتحاد الإيطالي قد فرض العقوبة أولاً على رايولا في ابريل الماضي، قبل أن يعممها فيفا حول العالم في مايو.

وتقدم رايولا من جانبه بطعن أمام المحكمة الرياضية، الذي تم قبوله بالأمس أخيراً.

بالتالي، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي إلغاء قرار الإيقاف حول العالم بأثر فوري.

ويعمل رايولا كوكيل لعدد من أبرز نجوم اللعبة، مثل بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد، وماتيس دي ليخت مدافع أياكس، وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلس جالاكسي.

وبذلك تعود الحياة للعديد من الصفقات المنتظرة في الصيف، حيث يقترب بوجبا من الرحيل بين يوفنتوس وريال مدريد، فيما يعد دي ليخت هدفاً لكل كبار القارة تقريباً.