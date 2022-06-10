"فيفا" يرفض طلب تشيلي.. الإكوادور إلى كأس العالم قطر 2022
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يستجب لمطالب تشيلي بشأن تمثيل أمريكا الجنوبية في كأس العالم 2022 المقام في ملاعب قطر.
وبناء على ذلك الرفض، فإن الإكوادور سوف تشارك في كأس العالم قطر 2022.
وكان قد قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم، طلبًا مفاجئًا إلى "فيفا" من أجل منحها بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب منتخب الإكوادور.
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الطلب التشيلي استند إلى إشراك الإكوادور للاعب غير مؤهل في المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.
الحديث هنا عن لمدافع بايرون كاستيلو، الذي ورد أنه ولد في كولومبيا قبل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور في وئائق حصوله على الجنسية الإكوادورية لتمثيل المنتخب هناك.
القرار تم اتخاذه بالفعل بين أروقة "فيفا" وتم إخطار الاتحادين التشيلي والإكوادوري به.
بذلك توجد الإكوادور بشكل اعتيادي في مجموعتها الأولى التي تضم قطر صاحبة الأرض، وكلًا من السنغال وهولندا.
وكانت الإكوادور قد احتلت المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، بينما احتلت تشيلي المركز السابع ولكنها كانت تريد الاستناد إلى حذف نتائج الإكوادور بالكامل من مجموع النقاط في المجموعة لدى كل المنافسين ما كان سيعني تأهلها بشكل اعتيادي إلى المونديال.
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