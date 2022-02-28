رسميًا .. فيفا يوقف كافة الفرق والمنتخبات الروسية!

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفقة نظيره الأوروبي إيقاف كافة الفرق الروسية عن المنافسات الدولية والأوروبية.

جاء هذا بحسب ما ذكر الاتحاد الدولي في بيان رسمي أصدره قبل قليل بشكل مشترك مع نظيره الأوروبي.

هذا القرار سيعني أن المنتخب الروسي لن يستطيع أن يلعب مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم بقطر 2022 ضد بولندا والمقرر لها الشهر المقبل.

القرار سيطول كافة الفرق والمنتخبات الروسية التي تلعب كرة القدم سواء رجال أو سيدات وفي كل الفئات العمرية.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر عدة عقوبات بالفعل على روسيا قبل ساعات، بعد أن أعلن المنتخب البولندي رفضه اللعب ضد روسيا.

أبرز تلك القرارات التي تم اتخاذها ضد روسيا كانت رفض خوض أي مسابقة دولية على أرض البلد المعتدي.

كما قرر الاتحاد الدولي أن يلعب المنتخب الروسي المباريات على ملاعب محايدة، وأن لا يتم استخدام اسم أو علم أو نشيد روسيا في أي مواجهة هم طرف فيها.

وخرجت بولندا بعدها ببيان رسمي أعلنت فيه رفضها التام اللعب مع روسيا تحت أي مسمى وفي أي كان.

جدير بالذكر أن الموقف الحالية في الاتحاد الدولي يأتي بالتزامن مع فسخ العديد من الأندية لعقود رعاية مع شركات روسية.