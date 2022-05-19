"فيفا" يُحرج الاتحاد بسبب حكم كلاسيكو الهلال!

اعترضت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على اختيار الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، من أجل قيادة مباراة الكلاسيكو أمام الهلال بالدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة الكلاسيكو بقمة البطولة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن أسماء الحكام الذين سيقومون بالتحكيم في مباريات كأس العالم قطر 2022، التي ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين. تعرف عليهم من هنا

وتضمنت قائمة الحكام تواجد اسم الحكم البرازيلي سامبايو الذي تم الاعتراض عليه من جانب الاتحاد، ويتردد أنه تم استبعاده على أن يتم إسناد المباراة لطاقم تحكيم سعودي.

الإعلامي عبد العزيز المريسل، علق على تواجد الحكم البرازيلي في قائمة الحكام المنوطين بقيادة مباريات كأس العالم قطر 2022، واعتراض الاتحاد عليه، عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

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وكتب المريسل: "الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، الذي تردد أنه كان سيدير لقاء الاتحاد والهلال، ثم تردد أنه تم التراجع عنه بسبب رغبة الاتحاد في عدم حضوره، هو أحد الأسماء التي اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم ليديروا مباريات كأس العالم 2022".

الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الذي تردد انه كان سيدير لقاء #الاتحاد_الهلال ثم تردد انه تم التراجع عنه بسبب رغبة #الاتحاد لعدم حضوره ، هو احد الاسماء الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم ليديروا مباريات #كأس_العالم_2022

. https://t.co/A5zEBVXOqC — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 19, 2022

وتعد مباراة الاتحاد والهلال مهمة للغاية، من أجل حسم الفريق الذي سيمتلك الفرصة الأكبر للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، في ظل تصدر الاتحاد برصيد 61 نقطة، ويأتي الهلال ثانيًا بـ55 نقطة.