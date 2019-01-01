بعد واقعة لقاء الوصل - رد فعل آخر غاضب من فيشيو

تصرف غاضب من لاعب الاتحاد

أبدى الأرجنتيني إيمليانو فيشيو، لاعب فريق اتحاد جدة، احتجاجه على استبداله خلال مباراة الوصل، في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ولكنه لم يكتفي بذلك.

فيشيو رفض مصافحة مدربه محمد العبدلي، وتوجه نحو غرفة خلع الملابس، رافضًا أيضًا التواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد، بعدما تم استبداله.

إيمليانو لم يكتفي بما فعله في المباراة، حيث نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائمة ترتيب أفضل اللاعبين المحترفين الأجانب في الدوري السعودي.

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القائمة يتصدرها البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال بـ12373 نقطة، وبعده فيشيو بالمركز الثاني برصيد 11673، ورومارينيو يحتل المركز الخامس برصيد 9186 نقطة.

اللاعب الأرجنتيني قام بإرفاق صورة له مع القائمة، وهو يضع يده على رأسه، لبدي اندهاشه وتعجبه.

جاء ذلك بعد انتشار بعض التقارير التي تؤكد على أن فيشيو سيكون ضمن الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لعدم قناعة الاتحاد به.