فيريرا: السد كان "كامل الأوصاف" أمام الريان

السد سحق الريان في الكلاسيكو القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للسد القطري أهمية انتصار الفريق على الريان في الجولة الـ17 من دوري نجوم قطر، قائلًا أن متصدر البطولة كان "كامل الأوصاف" أمام منافسه.

ولعب السد مباراة رائعة سحق خلالها الريان بأربعة أهداف دون مقابل ليُعزز صدارته للبطولة على حساب الدحيل، وهو ما أسعد المدرب فيريرا.

إذ قال "كانت واحدة من أهم مباريات الموسم، والفريق استعد لها جيدًا، فريقي كان كامل الأوصاف في الشوط الأول، حدثت بعض التغييرات في الشوط الثاني وفقدنا لاعبين للمباراة المقبلة بسبب البطاقات".

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أضاف "لدينا نقص حاد في المباراة المقبلة، إذ لا يُوجد سوى 12 لاعبًا متاحًا للقاء ولذا سنعتمد على اللاعبين الشباب، أمامنا 5 مباريات نهائية حتى نهاية الدوري وهدفنا هو الفوز بهم جميعًا. الدوري بأيدينا الآن ولذا لا بديل عن الفوز في المباريات الخمسة القادمة".

وأتم المدرب البرتغالي قائلًا عن المستوى الملفت لأكرم عفيف هذا الموسم "أكرم يمتلك إمكانيات هائلة كلاعب بجانب تميزه بالقوة البدنية، كان بحاجة لبعض الوقت للتأقلم حين انضم للسد، هو لاعب متكامل وقد أحرز 19 هدفًا حتى الآن ويستطيع اللعب في أي مكان خارج قطر. أخرجته في الشوط الثاني للحفاظ عليه ولعدم إرهاقه".