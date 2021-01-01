فيروس كورونا يهدد برشلونة .. حالتان إيجابيتان في صفوف خصمه الأخير

كورونا يهدد لاعبي برشلونة

ظهرت حالتان إيجابيتان بعد فحوصات فيروس كورونا بين صفوف لاعبي نادي كورنيا الإسباني الخصم الأخير لبرشلونة في كأس ملك إسبانيا.

واستهل برشلونة مشاركته ببطولة كأس ملك إسبانيا، عندما حل ضيفًا على كورنيا بملعب الأخير مساء الأمس الخميس، وذلك لحساب دور الـ32 من البطولة.

برشلونة فاز بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء بعدما امتدت إلى وقت إضافي، ولكن ما حدث بعد نهايتها هو ما يثير القلق بين صفوف الجميع في النادي الكتالوني.

المزيد من الفرق

الأزمة هي ظهور حالتين إيجابيتين مصابتين بفيروس كورونا بين صفوف النادي الذي واجه برشلونة مساء أمس، حيث تمت المخالطة بين لاعبي الفريقين مما يثير القلق حول إصابة محتملة للاعبي البارسا.

وسيتم تأجيل المباراة المقبلة لنادي كورنيا الإسباني لهذا السبب وفقًا للبروتوكول، بالإضافة إلى ذلك، أبلغ كورنيا برشلونة بالموقف حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جانبها، يتعين على إدارة برشلونة الالتزام بالبروتوكول والتأكد من عدم إصابة لاعبي الفريق بالفيروس وذلك من خلال خضوع فريق رونالد كومان لفحوصات PCR.

موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويجب أن يتم ذلك قبل الرحلة إلى إلتشي لخوض مباراتهم المقبلة ضمن منافسات الدوري الإسباني، وحتى الآن، لم يبلغ نادي برشلونة عن اكتشاف أي حالة إيجابية في فريقه الذي تدرب هذا الصباح.