فيروس كورونا يضرب أحد الأندية الألمانية ويجبرها على العزل وتأجيل المباريات!

نبأ تعيس للغاية..

داهم فيروس كورونا بكل قوة قائمة هيرتا برلين سواءً من لاعبين ومدربين، مما اضطر النادي للمطالبة بتأجيل مبارياتهم الثلاث المقبلة على صعيد الدوري الألماني.

ووفقًا لما أعلنه النادي في بيانٍ رسمي، فقد أتت مسحة المدرب بال دارادي ومساعده إيجابية، جنبًا إلى جنب مع الثنائي لوكاباكيو ومارفين بلاتنهارت، وخضعوا جميعًا على الفور للعزل الصحي.

وبناء على السابق وخوفًا من أن يتفشى الفيروس بصورة أكبر داخل النادي العاصمي، قرر النادي بعد استشارة السلطات الصحية الخضوع لعزل صحي شامل لمدة 14 يومًا.

هذا العزل جعل إدارة هيرتا تطالب بصورة رسمية من رابطة البوندسليجا أن تقبل بتأجيل المباريات المقبلة لمدة أسبوعين، وهو أمر في غاية الصعوبة بالنظر إلى جدول المباريات المزدحم جدًا مؤخرًا.

هيرتا برلين يفترض أن يلتقي أولًا مع ماينتس يوم السبت، ثم يلعب مع فرايبورج في منتصف الأسبوع، وأخيرًا مع شالكه في السبت التالي.

هذه المباريات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لهيرتا الذي ينافس على البقاء في الدوري الألماني، وتأخير أي مباريات أو خوضها دون أي لاعب من شأنه أن يزيد الأمور صعوبة عليهم.

وحتى الآن لم يأتِ القرار النهائي من رابطة البوندسليجا، وإن كان الأمر قد تكرر في الأيام الماضية مع بعض فرق الدرجة الثانية وتأجلت مباريات تلك الأندية.

الجدير بالذكر أن هيرتا برلين يأتي في المرتبة الخامسة عشر برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على أرمينيا بيليفيلد الذي يحتل المركز السادس عشر المؤدي لخوض ملحق البقاء مع ثالث الدرجة الثانية.