هل يتأثر نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية بكورونا؟ - الكاف يجيب

الاتحاد الإفريقي أجل أغلب مبارياته باستثناء بطولتي الأندية

تحدث فوزي لقجع؛ نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن وضع نصف نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بعد تأجيل أغلب بطولات القارة، على إثر تفشي فيروس كورونا.

الاتحاد الإفريقي أعلن من قبل تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها في إبريل المقبل، وكذلك أُجلت الجولتين الثالثة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

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وقال لقجع، في تصريحاته لصحيفة "المنتخب" المغربية: "ما يشغلنا حاليًا هو الوضع الصحي بالقارة، فالفيروس ينتشر بشكل مخيف، ويفرض علينا رفع اليقظة إلى أعلى مستوياتها، وقد أخطر أحمد أحمد؛ رئيس كاف، كافة الدول الأعضاء بأننا منشغلون بهذا المستجد الخطير الذي يهدد حياة الناس في كل المعمورة، وأننا نتخذ ما يلزم من قرارات فورية، بجانب أننا على اتصال دائم بالاتحاد الدولي لكرة القدم وكافة الاتحادات القارية، لمتابعة تطورات الوضع".

وأضاف: "يفصلنا أربعون يومًا عن موعد نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ونتابع تطورات الفيروس في القارة بأكملها، وسنتخذ بلا شك القرار الذي يصب في مصلحة الكل ويضمن صحة وسلامة الجميع".

نائب رئيس كاف تابع: "بالنسبة لي لا يشغلني شيء سوى الوضعية الصحية الحالية، والتي اتخذت إزائها كل الدول إجراءات صارمة قيدت حركة المواطنين، فعلينا أن ننتظر لنقرر بعد ذلك بشأن مواعيد المباريات، ولطالما أننا سنعمل على إعادة برمجة المسابقات بما يتلائم مع المستجدات".

يذكر أن نصف نهائي دوري الأبطال يقام في أحد أيام 1 أو 2 أو 3 من مايو المقبل، على أن يقام الإياب أحد أيام 8 أو 9 أو 10 من الشهر نفسه.