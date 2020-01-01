تركي آل الشيخ يحذر من أزمة عالمية في كرة القدم

مالك ألميريا يطلق صافرات الإنذار

حذر الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني، من أزمة عالمية متوقعة في مجال كرة القدم، على إثر الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله.

فيروس كورونا المستجد انتشر في كافة أنحاء العالم في مارس الماضي، مما تسبب في توقف الحياة في الملاعب الرياضية، ومختلف المجالات، مما عاد بالسلب على الاقتصاد العالمي.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من سيدفع للاعب مرتب بالملايين أو يجدد بملايين أو يتعاقد بملايين؟! في ظل الأزمة العالمية الآن ... أصبح ذلك من الماضي ... لا رعايات مجزية ولا نقل تلفزيوني مجزي ولا تذاكر مباريات ولا دعايات! الانخفاض في نظري سيتجاوز ال ٥٠٪؜ … سأذكركم قريبًا".

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من سيدفع ل لاعب مرتب ب الملايين او يجدد بملايين او يتعاقد بملايين ؟! في ظل الازمة العالمية الان ... أصبح ذالك من الماضي... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Monday, May 11, 2020

الوزير السعودي كان قد بدأ الاستثمار في دوري الدرجة الثانية الإسباني في بداية الموسم الجاري، إذ اشترى نادي ألميريا بعد بيع نادي بيراميدز المصري، أول نادٍ استثمر به.

ورفض آل الشيخ تقليص رواتب العاملين بناديه، مثلما فعلت غالبية أندية العالم، التي تأثرت اقتصاديًا من إيقاف النشاط.

رغم تحذيرات آل الشيخ إلا أنه يرى أن ناديه الإسباني هو النادي الوحيد الذي لن يتأثر بهذه الأزمة. (طالع التفاصيل)