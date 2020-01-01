رسميًا .. السعودية تعلن موعد عودة النشاط الرياضي واستثناء وحيد

الدوري السعودي يستكمل منافساته بشكل رسمي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بشكل رسمي اليوم الجمعة، موعد عودة استئناف النشاط الرياضي لمختلف الألعاب الرياضية، بعد الرجوع للجهات المعنية والحصول عل الموافقات.

النشاط الرياضي في المملكة كان قد توقف بالكامل في مارس الماضي، بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد في البلاد، وظهرت آلاف الحالات المصابة ووفاة الكثيرين.

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وأصدرت وزارة الرياضة قبل قليل بيانًا رسميًا، أكدت خلاله أن اللاعبين سيعودون بشكل رسمي لخوض تدريباتهم في مقرات الأندية في 21 من يونيو الجاري، على أن تعود المنافسات وخوض المباريات بدايةً من الرابع من أغسطس المقبل.

وتركت الوزارة الحرية للاتحادات الرياضية لتحديد مواعيد العودة للمنافسات كل حسب أوضاعه إلا أن بداية العودة مسموحة من 4 أغسطس.

الاستثناء الوحيد في قرار الوزارة كان بشأن الجماهير، إذ تقرر استمرار تعليق الحضور الجماهيري بكافة المنافسات، وضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة.

وزارة الرياضة وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب#نعود_بحذر pic.twitter.com/e7ohMqo6Yz — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 11, 2020

يذكر أنه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتبقى ثماني جولات فقط على نهاية الموسم، ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، يليه النصر 45 نقطة، ثم الوحدة 39 نقطة، ورابعًا يأتي الأهلي بـ37 نقطة.