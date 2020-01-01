نجم الزمالك الأسبق يتبرع بجزء من ممتلكاته لمواجهة كورونا

كورونا أظهر أفضل ما في الرياضيين

يواصل فيروس كورونا المستجد إظهار الجانب الإنساني عند الرياضيين، حيث انضم أحمد رمزي؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إلى حملة التبرعات لمواجهة الفيروس.

عديد الأسر المصرية وحول العالم تضررت من آثار كورونا، مما دفع عدد من لاعبي الكرة في التكفل بمصاريف عدد من الأسر، ممن أجبرها الفيروس على المكوث بالمنزل، لكن مبادرة رمزي كانت مختلفة.

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وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أكد في بيان رسمي أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنجم الفارس الأبيض الأسبق وأكد خلاله له قراره بالتبرع بجزء من ممتلكاته الموجودة في مصر، للحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار كورونا بصندوق تحيا مصر.

رئاسة الوزراء كانت قد أعلنت عن فتح حساب بصندوق تحيا مصر رقم 037037، لمواجهة الأزمات، في كافة البنوك المصرية.

وبقرار من رئيس الوزراء أيضًا تم تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 14 يومًا، للحد من انتشار الفيروس، على أن يتم دراسة الوضع خلال هذه الفترة.