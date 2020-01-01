وزير الرياضة: إعادة فتح الأندية وهذا الموعد الأنسب لاستئناف الدوري المصري

وزير الرياضة يحدد موعد حسم مصير الدوري المصري

تحدث أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، عن موقف النشاط الرياضي في مصر، مؤكدًا البدء في التجهيز لإعادة فتح الأندية ومراكز الشباب من جديد.

الحكومة المصرية كانت قد أوقفت النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي، بعد ظهور لاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن حتى الآن لم يتحدد مصير الدوري المصري الممتاز.

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وقال وزير الرياضة، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "اضطررنا لإيقاف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بناءً على قرارات الحكومة المصرية وللصالح العام، لكننا أعلننا في أكثر من مناسبة أن العودة ستبدأ من منتصف يونيو الجاري، لذلك عقدنا عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، وتحديدًا مع عمرو الجنايني؛ رئيس اتحاد الكرة، وطلبنا منه وضع عدة سيناريوهات للمرحلة".

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيتم به حسم مصير المسابقة، وتحديدًا يوم السبت أو الأحد المقبلين، وخلال الفترة من 15 وحتى 30 يونيو الجاري سيتم عودة النشاط تدريجيًا، وسنفتح خلال هذه الفترة الأندية ومراكز الشباب، لكن لم يتم خوض التدريبات بها، فقط سنعقمها، تمهيدًا للعودة، فلا بد أن يكون هناك وحدة طبية في كل نادٍ، كل ذلك سيجع بداية أغسطس المقبل هو الموعد الأنسب لعودة النشاط الرياضي في مصر".

بسؤاله عن تكلفة عودة النشاط، علق: "رددوا أنها ستكلفنا 90 مليون جنيه، لكن الواقع غير ذلك، فنحن لدينا حماس مدروس لعودة النشاط".

يذكر أن غالبية الأندية المصرية تطالب بإلغاء الموسم وعلى رأسها الزمالك، في الوقت الذي يتمسك به الأهلي بضرورة استكمال المنافسات.