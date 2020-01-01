رسميًا - الكشف عن موعد عودة الدوري السعودي والاستغناء عن الحكام الأجانب

اجتماع عاجل لرابطة دوري المحترفين

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، موعدًا مبدئيًا للعودة لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيرة إلى اجتماع عاجل سيتم عقده.

الدوري السعودي توقف في مارس الماضي، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وحتى إشعار آخر، لكن يبدو أن العودة قريبة.

معاناة نجم | جوميس .. الأسد الذي انتشل أسرته بموهبته ثم أدرك خطأه بعدها

المزيد من الفرق

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي له أنه تحدد يوم 20 من أغسطس المقبل، موعدًا أوليًا لعودة الدوري، وقال البيان: "تعقد الرابطة خلال اليومين القادمين اجتماعًا عاجلًا لأعضائها بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل، وذلك لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية، والتي من أهمها تحديد الـ20 من أغسطس المقبل موعدًا أوليًا لعودة الدوري، إلى جانب وضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، على أن يكون بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا.

"كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت، وسيناقش أعضاء مجلس الرابطة والاتحاد إمكانية عودة الدوري بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن استخدام تقنية الفيديو المساعد (الفار)".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما يحل الوحدة ثالثًا بـ39 نقطة، والأهلي رابعًا بـ37 نقطة.