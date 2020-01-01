محدث | اجتماع الاتحاد السعودي .. انقسام بين الأندية والأهلي يترأس المعارضين

اجتماع لحسم مصير الدوري السعودي في ظل جائحة كورونا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر مسحل، حاليًا اجتماعًا بحضور ممثلي الأندية، ورابطة دوري المحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان".

رابطة الدوري كانت قد أعلنت قبل يومين عن عقد اجتماع طارئ، بعد أن استقرت على العودة لاستئناف المباريات في 20 من أغسطس المقبل، كموعد أولي.

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الاجتماع شهد انقسامًا في الآراء، إذ تمسك ناديا الهلال والنصر بضرورة استكمال الموسم، فيما عارض هذا الرأي الأهلي وكل من: الشباب، أبها، الاتفاق، الفيحاء، الحزم، الاتحاد، الفتح، ضمك والعدالة.

أما الوحدة صاحب المركز الثالث، فطالب بإلغاء الموسم، مع تثبيت النتائج، وتحديد البطل.

على جانب آخر، تعهد اتحاد الكرة بتوفير عقود رعاية ضخمة ستحصل عليها الأندية السعودية من عقود النقل والرعاية الموسم القادم.

يذكر أن الدوري السعودي متوقف منذ منتصف مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مما عاد بأضرار اقتصادية ضخمة على كافة أندية العالم، والتي لجأت لتقليص رواتب اللاعبين.