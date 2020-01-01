أولى التحركات من الاتحاد السعودي لتسهيل عودة الأندية للتدريبات

الأندية السعودية عادت لاستئناف تدريباتها بالأمس

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، التحرك لتسهيل عملية عودة الأندية للتدريبات بمقراتها، في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة.

الأندية السعودية استأنفت أمس الأربعاء، تدريباتها بالمقرات بعد غياب استمر ثلاثة أشهر، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وتقرر بشكل رسمي أن تنطلق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الرابع من أغسطس المقبل.

الاتحاد السعودي أعلن قبل قليل، عن إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية، فيما يتعلق بشأن استئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من وزارة الرياضة.

وأوضحت اتحاد الكرة أن مهام هذه الغرفة تأتي على رأسها تسهيل متابعة أي استفسارات أو احتياجات فيما يخص الدليل الإرشادي لعودة التدريبات، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها عودة النشاط الرياضي والحفاظ على صحة عناصر اللعبة وتقديم المساندة على مدار الوقت للجميع.

من جانبه، أكد إبراهيم القاسم؛ الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الغرفة ستعمل إلى جانب الأندية تحت إشراف رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد، مثمنًا اهتمام وزارة الرياضة بعودة النشاط وتذليل كافة العقبات.

يذكر أن معظم أندية دوري المحترفين أجرت الفحوصات الطبية على لاعبيها بالأمس، ولم تظهر أي نتائج إيجابية بينهم بشأن فحص كورونا.