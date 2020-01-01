رئيس ويفا: الموسم سيُلغى إن لم يُستأنف النشاط في هذا الموعد

ماذا سيحدث في حال استمر توقف النشاط الكروي في العالم؟

أكد أليكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن لا أحد يعلم موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم حاليًا وتُلقي بظلالها على كرة القدم والبطولات المحلية والقارية والعالمية في مختلف دول العالم.

وأعلنت كل دول العالم تقريبًا تجميد النشاط الرياضي وعلى رأسه كرة القدم لديها ضمن إجراءاتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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تشيفرين أكد أن الأولوية الآن للصحة والحد من انتشار فيروس كورونا والتخلص من هذا الكابوس، موضحا أن لديهم خطط مختلفة للتعامل مع كافة الظروف المتوقعة، ومشددًا على تواصله مع جميع الأشخاص المعنيين وعلى رأسهم جياني إنفانتيني رئيس فيفا للنقاش حول الأزمة.

مضيفًا لصحيفة ريببليكا الإيطالية حول الموعد المتوقع للعب كرة القدم من جديد "لا أحد يعلم متى سينتهي الوباء، ولذا لا يمكن الحديث عن خطة نهائية. ربما يُستأنف النشاط الكروي في وسط مايو أو يونيو أو ربما نهاية يونيو، لكن إن لم ننجح في هذا فعلى الأرجح الموسم سيُلغى".

"هناك أيضًا فكرة إلغاء الموسم الجاري والاستعداد للقادم الذي قد ينطلق متأخرًا. سنرى الحل الأفضل للدوريات والأندية، إن عادت الأندية للعب سيكون باستطاعتنا كذلك إنهاء مسابقات الكؤوس. ستُلعب عدة مباريات في نفس اليوم، مثلًا يلعب الإنتر ضد ميلان وفي مباراة أخرى برشلونة ضد يوفنتوس، هو حل استثنائي وفريد".

الرئيس أكد على أنه ستكون هناك قرارات خاصة بشأن عقود اللاعبين وفترات الانتقالات، مستبعدًا إمكانية اللعب من جديد خلف أبواب مغلقة، وإن استدرك قائلًا أن هذا الحل سيكون أفضل من عدم اللعب أبدًا.