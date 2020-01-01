قبل عودة الدوريات الأوروبية .. كيف سيتغير شكل كرة القدم بعد فيروس كورونا؟

تبدأ كرة القدم في العودة مرة أخرى بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، فكيف ستتبع الأندية شروط الوقاية وهل سيؤثر ذلك على الشكل التقليدي للمباريات؟

تسبب انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم في توقف جميع الأعمال والأنشطة المختلفة منعاً للاختلاط بين الأفراد في محاولة للحد من انتقال العدوى، ومن بين الأنشطة التي توقفت بشكل اضطراري بسبب هذا الوباء دوريات كرة القدم على مستوى العالم وتم تأجيل جميع المباريات ووقف جميع البطولات منذ شهر مارس الماضي.

وبعد توقف دام ثلاثة أشهر حتى الآن بدأت بعض الدوريات في العمل مرة أخرى مثل الدوري الألماني الذي عاد للملاعب بالفعل، وحددت دوريات أخرى مواعيد للعودة قريبًا مثل الدوري الإسباني الذي حدد يوم 11 يونيو موعدًا للبدء في استئناف البطولة، والدوري الإيطالي الذي حدد يوم 20 يونيو تاريخ للعودة، وأيضاً الدوري الإنجليزي الذي قرر عودة البطولة في 17 يونيو.

بالطبع سيؤثر فيروس كورونا على شكل مباريات كرة القدم بعد عودتها، وذلك اتباعاً لشروط السلامة وسعياً للحفاظ على صحة اللاعبين، وستعود المباريات للملاعب بعد الجائحة بشروط وتعليمات خاصة فكيف سيصبح شكل كرة القدم؟

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جدول مباريات الدوري الألماني بعد العودة والقنوات الناقلة

جماهير كرة القدم

من أبرز التغييرات التي تظهر على شكل المباريات والملاعب بعد العودة غياب الجماهير فيمنع تماماً حضور الجمهور في المدرجات لتصبح الملاعب خالية من الهتافات الحماسية والأصوات المفعمة بالحب لتفقد المباريات روح التشجيع، لتصبح الملاعب صامتة وهادئة طوال المباراة وهو ماتم تنفيذه في الدوريات التي عادت بالفعل مثل الدوري الألماني .

أصبح المشاهدين عبر شاشات التلفزيون بإمكانهم سماع أصوات اللاعبين ينادون بعضهم وسماع أصوات المديرين الفنيين يوجهون التعليمات للاعبيهم، وكذلك سماع أصوات ركل الكرة بل وصوت ارتطامها بالشباك، وهي أمور كانت شبه مستحيلة في ظل الأوضاع الاعتيادية عند وجود المشجعين.

ويأتي هذا القرار بشكل إجباري ولا غنى عنه للحفاظ على سلامة الجماهير ومنع التجمعات والزحام بين الجماهير وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا بشكلٍ أكبر.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

احتفالات اللاعبين

تغيير آخر يظهر على شكل مباريات كرة القدم بعد عودتها وهو إلغاء احتفالات اللاعبين بعد إحراز الأهداف، فتفقد المباريات أيضاً جزء هام بالنسبة للكثير من متابعي كرة القدم وعشاق لاعبيها حيث أن الاحتفال بعد إحراز الهدف له مذاق خاص لدى الفرق ومحبيهم من كل أنحاء العالم.

اعتاد متابعي كرة القدم الاستمتاع بالاحتفالات المختلفة عقب إحراز الأهداف مباشرةً سواء كانت هذه الاحتفالات بشكل فردي أو احتفالات جماعية، وهى التي يتشارك فيها لاعبي الفريق الواحد للتعبير عن سعادتهم بالهدف، ولكن يأتي قرار إجباري بمنع الاحتفال بعد الهدف وخاصة الاحتفالات الجماعية حيث يُمنع العناق والتلامس الجسدي تماماً وذلك لوقاية اللاعبين والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

تأثير فيروس كورونا على قوانين كرة القدم

تسبب فيروس كورونا أيضاً في تغيير قانون كرة القدم مما يعني تغيير جذري في الشكل المعتاد للمباريات، حيث أصبح من حق الفريق الواحد أن يقوم بخمس تغييرات في المباراة بدلاً من ثلاث تغييرات، وجاء ذلك القرار من الاتحاد الدولي فيفا في محاولة أيضاً لوقاية اللاعبين والحفاظ عليهم.

وأيضاً هناك عدة إجراءات وقائية مختلفة تفرضها الأندية على اللاعبين للحفاظ على سلامتهم مثل ارتداء اللاعبين البدلاء الكمامات خارج الملعب، ويقوم البدلاء بخلع الكمامات عندما يتلقوا التعليمات بإجراء الإحماء لنزول الملعب وعند الاستبدال يتلقى اللاعبون الخارجون من الملعب كمامات جديدة ليرتدوها قبل التوجه إلى مقاعد البدلاء، وكانت هناك مقترحات بأن يرتدي اللاعبين الكمامات في الملعب أثناء المباريات ولكن لم يتم اتخاذ قرار يفرض ذلك.

ويخضع اللاعبون لبروتوكول صحي صارم يشمل إجراء فحوص لكشف فيروس كورونا مرتين في الأسبوع، ويُفرض عليهم التزام البقاء في منازلهم مع أفراد عائلاتهم، بالاضافة الى احترام التباعد الاجتماعي، وبذلك يمكن القول إن اللاعبين يتمتعون بحماية كبيرة.

وأظهرت الأندية التزاماً شديدًا بتعليمات الوقاية وعقوبات حازمة للمخالفين حيث قام بوروسيا دورتموند بتغريم لاعبيه الإنجليزي جادون سانشو والسويسري مانويل أكانجي لأنهما جلبا حلاقهما الخاص الى منزلهما ليخرقا بالتالي قانون عدم مخالطة أي شخص من خارج دائرة العائلة أو الفريق.

وبالرغم من استئناف الدوريات المحلية لكرة القدم في مختلف أنحاء العالم إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ قرار نهائي بتأجيل يورو 2020 لمدة عام كامل، وبدلاً من إقامة كأس الأمم الأوروبية في الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، ستقام في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

ما هي قوانين كرة القدم الجديدة بعد فيروس كورونا؟

مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

حتى مواعيد مباريات الدوريات خلال اليوم تأثرت بفيروس كورونا، فمع العودة تخلت أغلب الدوريات عن الأيام الفاصلة بين كل جولة وأخرى، وذلك لضمان الانتهاء من الموسم بأسرع وقتٍ ممكن.

وبالنسبة للقنوات الناقلة فمع عودة الدوري الألماني كان يذاع على بي إن سبورت 1، رغم أن عشاق كرة القدم اعتادوا على مساهدته في القناة الخامسة، لكنه سيعود لها مع عودة الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي .

جدول مباريات الدوري الإسباني بعد العودة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية

الدوري الإنجليزي - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني - beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي - beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني - beIN SPORTS HD 5

هذه القنوات المعتادة لكل دوري على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولات في الشرق الأوسط، لكن في حالة التداخل في مواعيد المباريات سيتم تغيير هذه القناة.

وعلى الرغم من الاختلافات التي قد تظهر على اللعبة إلا أن جميع عشاق كرة القدم فى كل أنحاء العالم ينتظرون بشغف وحماس شديد عودة الدوريات للملاعب مرة أخرى.