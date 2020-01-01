رسميًا - تمديد فترة إيقاف الدوري القطري

الاتحاد القطري يلتزم بقرار اللجنة الأولمبية

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا - اليوم السبت، تمديد فترة إيقاف كافة أنشطته، تجنبًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.

الاتحاد القطري كان قد اتخذ قرارًا في منتصف مارس الجاري بإيقاف أنشطته حتى 29 من الشهر نفسه، إلا أنه عاد اليوم وقرر التمديد لأسبوعين آخرين.

فيديو | بيانيتش يلعب "بلايستيشن" بقميص نجم الدحيل القطري

المزيد من الفرق

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي: "بناءً على التعميم الصادر من قبل اللجنة الأولمبية القطرية رقم 8 لسنة 2020 بتمديد الإيقاف على جميع الأنشطة الرياضية المحلية من 30 مارس 2020 إلى 14 إبريل 2020.

"فقد قرر الاتحاد القطري لكرة القدم تمديد إيقاف كافة الأنشطة الرياضية والمباريات التي ينظمها حتى 14 إبريل 2020.

"ويأتي هذا القرار في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حرصًا على سلامة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والجماهير في الملاعب التي تستضيف المباريات".

يذكر أن مؤسسة دوري نجوم قطر كانت قد قررت قبل أيام عودة الأندية لاستئناف مبارياتها بصورة طبيعية، مع إلزامها بالتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ويتصدر حاليًا الدحيل دوري نجوم قطر برصيد 42 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط عن الريان صاحب الوصافة، بينما يحل السد ثالثًا بـ32 نقطة.