رسميًا .. كهربا يعلن إصابته بكورونا

اللاعب يغيب عن مواجهة أبو قير بقرار مسبق للإيقاف

أعلن محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، رسميًا اليوم الخميس، ثبوت إيجابية عينة مسحة كورونا، التي أجراها قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.

الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة أبو قير بعد غدٍ السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن دور الثمانية لكأس مصر.

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وكتب كهربا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله على كل شيء COVID-19 دعواتكم".

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اللاعب كان من المقرر مسبقًا غيابه عن مواجهة الكأس، على إثر إيقافه، لتراكم البطاقات، إذ حصل على ثلاثة إنذارات.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن كهربا دخل في فترة حجر منزلي من اليوم، على أن يخضع لمسحة جديدة بعد غدٍ السبت.

يذكر أن الأهلي أمامه مباراة مصيرية أمام الزمالك، على استاد القاهرة الدولي، في 29 من نوفمبر الجاري، ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد صعد للنهائي بعد التغلب على الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، أما الفارس الأبيض فقد أقصى الرجاء المغربي بهزيمته برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.