الزمالك يترأس 13 ناديًا يطالبون بإلغاء الموسم والأهلي يرفض

سيناريوهات معدة تحسبًا لاستئناف الدوري المصري

كشف محمد سلطان؛ رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تجهيز عدة سيناريوهات للعودة لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، موضحًا أن الأمر متروك لوزارة الصحة والحكومة المصرية.

الدوري المصري متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وحتى إشعار آخر، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

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وقال سلطان، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة": "هناك اهتمام كبير لعودة النشاط الرياضي في مصر، نحن نتابع الموقف وتطور الوباء ومعدل انتشاره، والأهم بالنسبة لنا أمان اللاعبين دون انتشار العدوى، ونحاول أن نكون جاهزين لعودة الدوري في أي وقت".

وأضاف: "لدينا أكثر من سيناريو لعودة الدوري، وبالطبع إذا عاد الدوري، فكل فريق يحتاج لثلاثة أسابيع أو شهر حتى يتمكن من خوض مباريات رسمية، وسنحاول تحديد أماكن معقمة للتدريبات، وكذلك إجراء تحاليل لكل لاعب قبل دخول المعسكرات، كل هذه مقترحات، وفي الأخير القرار للسلطات المسؤولة كوزارة الصحة والحكومة".

رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة تابع: "أتوقع أن تعود التدريبات في يونيو المقبل، وإذا انحصر الوباء، فستعود المباريات بداية من يوليو المقبل، وهذا يعتمد على الشكل الذي سنتفق عليه".

وفي الإطار نفسه، قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لبرنامج "ملعب أون تايم": "صحة اللاعبين الأهم لنا، والأمور صعبة حاليًا، لكن أطالب اللجنة الخماسية بالتشاور مع الأندية قبل حسم مصير الدوري، لأننا كمجموعة رؤساء أندية منها الأهلي والزمالك وبيراميدز، تشاورنا عبر مجموعات تطبيق واتس آب، واتفق 13 منا على أن هناك صعوبات بشأن استكمال الموسم".

وأضاف: "أرى أنه إذا كانت الأمور المالية للأندية صعبة هذا الموسم، فستكون أصعب في المواسم المقبلة، حاليًا اللاعبون الأجانب خارج مصر والطيران موقوف في كافة دول العالم، كيف سيعودون؟، وإذا عادوا فسيدخلون في الحجر الصحي، لذلك اتفقت أنا كرئيس الاتحاد السكندري مع رؤساء أندية دجلة، طنطا، المصري، حرس الحدود، الجونة، مصر، طلائع الجيش، المقاصة، الزمالك، سموحة، أسوان والإسماعيلي على إلغاء الدوري، وننتظر رد الإنتاج الحربي، فيما رفض أربعة أندية منها الأهلي، وجميعنا نريد الاجتماع مع وزير الرياضة لطرح وجهة نظرنا".

رئيس زعيم الثغر اختتم: "في فرنسا أعلنوا إلغاء الموسم وتم منح باريس سان جيرمان اللقب، فلمَ لا نفعل نحن ذلك أيضًا؟، نريد فتح خط للحوار، لوضع كافة الحلول أمامنا، وإذا تم الاستقرار على استكمال الموسم، فيجب حل كافة أزماتنا".