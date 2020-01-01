إصابة ثنائي الأهلي بفيروس كورونا

الثنائي استبعد من مواجهة الاتحاد السكندري

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، مما استدعى غيابهما عن مواجهة الاتحاد السكندري، المقامة حاليًا.

المارد الأحمر يحل حاليًا ضيفًا على زعيم الثغر، بملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

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وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية أن كورونا أصاب الثنائي حارس المرمى علي لطفي والمدافع ياسر إبراهيم، إذ أثبتت الفحوصات قبل المباراة إيجابية عيناتهما.

المدير الكرة أكد كذلك أن الثنائي سيخضع لفحص جديد بعد غدٍ الأربعاء، لتحديد موقفهما من المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة في 19 من الشهر الجاري.

الأحمر يواجه الفريق الفيومي في اللقاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ28.

وقد تكون مواجهة المقاصة تحصيل حاصل، حال فوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري اليوم، إذ أنه سيكون وقتها حسم اللقب لصالحه بشكل رسمي قبل سبع جولات من نهاية الموسم، حيث سيرتفع رصيده إلى 74 نقطة، متفوقًا بفارق 19 نقطة عن الزمالك؛ صاحب الوصافة.