فيروس الفيفا يلقي بظلاله على ريال مدريد

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أنباء سيئة جدًا لزين الدين زيدان

تلقى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أنباء سيئة للغاية، بتعرض لوكا مودريتش وجاريث بيل لإصابات في موقعة كرواتيا ضد ويلز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

وبالنسبة لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، فلم يتمكن من إنهاء المباراة، جراء إصابته في كرة مشتركة مع اللاعب الويلزي هاري ويلسون.

في الوقت ذاته، شوهد بيل وهو يعرج في نهاية المباراة، في مشهد أعاد إلى الأذهان تاريخه الطويل مع الإصابات العضلية –بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو-.

ولفت نفس المصدر إلى أن إصابة مودريتش تبدو أكثر خطورة من بيل، مع ذلك، قد يغيب الإثنين عن رحلة مايوركا المقرر لها يوم السبت المقبل لحساب الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

المنتخب الألماني يفوز على إستونيا بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 🇩🇪🔝 pic.twitter.com/nUbBVvBx9a — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 13, 2019

وعقب نهاية المباراة قال مدرب المنتخب الويلزي ريان جيجز ردًا على سؤال حول إصابة بيل "عانى من شد عضلي في نهاية المباراة، ولم يكن يريد مغادرة الميدان، وكان في أفضل حالاته، ومن العار أن يحدث ذلك في آخر 10 دقائق من المباراة".