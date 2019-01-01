فيرنر يرفض روما ونابولي وينتظر بايرن ميونيخ

تيمو فيرنر يريد الانتقال إلى بايرن ميونيخ وليس إلى أي نادٍ آخر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية ألمانية أن رغبة مهاحم نادي لايبزيج تيمو فيرنر تنحصر في الانتقال إلى بايرن ميونيخ.

وكان فيرنر قد تصدر عناوين الميركاتو في ألمانيا وسط توقعات برحيله عن صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وحول ذلك، قامت العديد من الأندية بتقديم عروض من أجل المهاجم الدولي الألماني كان على رأسها الثنائي الإيطالي روما ونابولي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وفي السياق ذاته، لم يبدِ فيرنر اهتمامه بالعروض القادمة من إيطاليا ومن خارج ألمانيا بشكل عام، حيث أنه لا يود الخروج من البوندسليجا.

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه ينتظر عرض بايرن ميونيخ من أجل الانضمام إلى الفريق البافاري في حال رحل عن صفوف لايبزيج.

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد تعاقد مع الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريزيتش كأولى صفقاته الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.