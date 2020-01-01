فيرنر يرفض دوري الأبطال مع لايبزيج لأجل تشيلسي

يرغب تيمو فيرنر في عدم إكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا، لرغبته في الانتقال إلى تشيلسي ...

يرغب تيمو فيرنر في عدم إكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا مع آر بي لايبزيج الألماني، وذلك لرغبته في الانضمام إلى تشيلسي الذي وافق على بند الشراء البالغ 68 مليون دولار.

ومن المقرر أن يكمل صاحب الـ 24 عامًا موسم البوندسليجا في غضون 11 يومًا فقط ، لكنه ليس على استعداد للعودة واللعب في أوروبا على الرغم من وصول لايبزيج لدور ربع النهائي للمسابقة الأوروبية بعد الفوز بمجموع المبارتين على توتنهام بأربعة أهدافٍ دون رد.

ويريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استكمال دوري أبطال أوروبا في أغسطس بمجرد انتهاء الدوريات المحلية.

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ولكن مع الانتهاء من الدوري الألماني في 27 يونيو ، فإن ذلك يترك أكثر من شهر بين مباريات تلك الأندية التي لا تزال في المنافسة الأوروبية.

أكد جول أن فيرنر يريد الانتقال إلى تشيلسي في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الدوري الألماني للتأقلم مع الحياة في إنجلترا قبل موسم 2020-21.

ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن النقل بنهاية الأسبوع حيث يحاول الناديان التغلب على التحديات في إتمام الصفقة.

يذكر أن تيمو فيرنر سوف ينتهي عقده مع لايبزيج في 2023، وخاض مع الفريق 156 مباراة في جميع المسابقات وسجل 92 هدفاً وصنع 40.