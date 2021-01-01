فيرنر: تضييعي للفرص كان سببًا لإقالة لامبارد وهذه الفترة ليست الأصعب

فيرنر يتحدث بكل صراحة ووضوح

قال المهاجم الدولي الألماني ونجم نادي تشيلسي حاليًا إن الفترة الماضية والتي لم يسجل فيها الكثير من الأهداف وتعرض فيها للكثير من الانتقادات لم تكن الأصعب في مسيرته على الإطلاق.

وتحدث مهاجم لايبزيج السابق في حوار لشبكة سكاي سبورتس عن الموسم الأول له في الدوري الإنجليزي الممتاز والتحديات التي واجهها في الآونة الأخيرة بعد انتقاله لتشيلسي.

وحول ذلك قال فيرنر: "عندما أنظر إلى الوراء إلى نصف العام الذي قضيته مع تشيلسي لم يكن هذا أصعب وقت في مسيرتي، ولكنه أفضل وقت لتعلم أشياء جديدة من خلاله ومن خلال تجربة مثيرة بالنسبة لي"

وأضاف: "عندما يكون لديك فترة بدون أهداف كمهاجم، تتعلم الكثير من الأشياء، الكثير عن كيفية التعامل مع هذه المواقف وكان هذا أفضل وقت بالنسبة لي لأتعلم أكثر في مسيرتي. من اللحظات السيئة تتعلم أكثر وهذا ما حدث بالضبط في الشهر الماضي".

وتابع: "في لايبزيج حيث سجلت طوال الوقت وفي أغلب المباريات كانت هذه المواقف تأتي في سياق آخر لأنني تعلمت أنه كان عليّ تقديم المزيد للفريق أكثر مما فعلت من قبل".

وأردف: "اضطررت إلى القيام بعمل إضافي من حيث العمل الدفاعي وتقديم المزيد من التمريرات لزملائي في الفريق بدلاً من الاعتماد فقط على إحراز الأهداف.

وأكد: "بهذه الطريقة، تعلمت ألا أكون الهداف الذي يحسب أهدافه فقط ولكن الرجل الذي يعمل مع الفريق، تعلمت أنه يجب أن أتحلى بالصبر وأن أكون أفضل لاعب بالنسبة للفريق وليس أفضل لاعب بالنسبة لنفسي".

وفي السياق ذاته قال: "عندما أتيت إلى هنا لألعب كمهاجم وأكون الرجل الذي يسجل الأهداف، بالطبع شعرت بالذنب بعض الشيء لأنني فوتت الكثير من الفرص، بالنسبة للنادي، للمدير الفني السابق، ولكن أيضًا بالنسبة لي لأنني أريد ذلك".

وقال: "بالطبع، إذا سجلت أربعة أو خمسة أهداف آخر ، فربما لم تكن لتتم إقالة فرانك لامبارد، لأننا ربما كنا سنفوز بمباراتين أو ثلاث مباريات أخرى بسبب هذه الأهداف، لكن لا يمكنك النظر كثيرًا في الماضي لأن هناك الكثير جدًا من التحديات التي تنتظرنا".

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يذكر أن تيمو فيرنر قد انضم إلى تشيلسي ومعه الكثير من الآمال لحل الأزمة الهجومية التي عانى منها الفريق مؤخرًا، ولكن مستواه لم يكن كما كان منتظرًا منذ بداية الموسم وحتى الآن.