فيرناندينيو: ننافس كالحيوانات على الفوز بالدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات فيرناندينيو حول المنافسة على البريميرليج خلال الموسم

أكد فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، صعوبة المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي في ظل المستوى الذي يقدمه ليفربول.

السيتزنز تصدر ترتيب البريميرليج بعد الفوز على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي وبفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وقال البرازيلي في تصريحات صحفية: "نحن نقاتل في كل المباريات وليس فقط بالديربي، وظهر ذلك أيضًا في الدقائق الأولى من مواجهتنا لفريق توتنهام السبت الماضي".

وتابع: "لقد أظهرنا رغبة كبيرة في المنافسة وإصرار على حصد اللقب خلال الموسم الجاري وأهم شيء خلال المباريات الماضية أننا لم نستقبل أي أهداف".

متوسط ميدان السيتزنز أشار إلى أنّ ما يميز فريقه هو قدرته المستمرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف في أي لحظة من لحظات المباراة.

تحت أنظار جوارديولا 👀



🔴 ليفربول يُتوج بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب للمرة الرابعة في تاريخ الريدز بعد الفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح 👏 pic.twitter.com/tVMwL2zD11 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 25, 2019

وواصل: "أمام مانشستر يونايتد لم نجد المساحات في الشوط الأول ومع كثرة صناعة الفرص وإيجاد المساحات المختلفة نجحنا في التسجيل".

واختتم: "أعتقد أننا الأشرس في سباق المنافسة على اللقب. في يناير الماضي ليفربول كانوا في الصدارة بفارق 10 نقاط والآن الوضع اختلف".

جدير بالذكر أنّ الريدز لم يحقق لقب البريميرليج ولا مرة في تاريخه وكان آخر انتصار بالدوري الإنجليزي منذ 29 عامًا.

وتعرض فيرناندينيو لإصابة في ديربي مانشستر قد تبعده عن اللعب لنهاية الموسم.