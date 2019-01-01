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الدوري الإنجليزي الممتاز

فيرناندينيو: عدنا لسكة الانتصارات والثلاث نقاط هي الأهم

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Clive Brunskill
قمة البريميرليج حسمها مانشستر سيتي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى فيرناندينيو، نجم مانشستر سيتي، سعادته بالعودة للانتصارات وخطف الثلاث نقاط بعد الفوز على ليفربول مساء الخميس.

وانتصر سيتي بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة 21 من البريميرليج ليقلص الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط.

وقال البرازيلي لموقع ناديه الرسمي: "امتلكنا فرصة لإظهار إمكانياتنا بعد مبارتين ونتائج سلبية، عدنا لسكة الانتصارات".

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وأضاف: "كانت مباراة مميزة، خصوصاً للجماهير، وهذا يسعدني، كل المباريات الكبرى صعبة هكذا ولا تسمح لك بفقدان التركيز".

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واستمر فيرناندينيو: "كان يجب أن نلعب كرتنا وندافع بشكل مميز حتى لا نتقبل الأهداف، بيرناردو سيلفا تحديداً كان مميزاً، هو مهم للغاية".

وختم: "اليوم أظهر مهارته وشراسة كبيرة في استرجاع الكرات، أثبت أنه من أفضل لاعبي الفريق على الإطلاق".

وكان سيتي انتصر الأسبوع الماضي أمام ساوثامبتون بنتيجة 3-1 بعد التعثر قبلها أمام ليستر سيتي وكريستال بالاس بالخسارة.

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