فيرنانديش يرفض الاستسلام : يمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

مهمة شبه مستحيلة

أصر برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، على أن فريقه يمكنه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، وكل البطولات الممكنة هذا الموسم.

يونايتد يأتي في المركز الثاني بجدول البطولة، قبل 8 مباريات على نهاية المسابقة، حيث يسعى أولي جونار سولشاير لمنافسة مانشستر سيتي على اللقب.

الجميع في الوقت الحالي يعتقد أن السباق حسم بصورة كبيرة، حيث يحتاج سيتي لـ11 نقطة فقط من أجل الفوز بالبريميرليج، ولكن فيرنانديش يرفض الاستسلام.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع "TalkSPORT":"بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالتحسن على المستوى الجماعي".

وأضاف:"بكل تأكيد نحن نريد الفوز بالبطولات وحصد كل الألقاب التي نشارك فيها، ولكن في هذه اللحظة نحن لسنا في هذا المستوى".

وتابع:"خسرنا بعض المباريات التي لم نتوقع السقوط فيها وأهدرنا العديد من النقاط خارج ملعبنا، وعلى أرضنا، ولا أتذكر خسارتنا أي مباراة خارج ملعبنا عمومًا".

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واختتم حديثه:"نحن نتحسن وهذا الموسم لم ينته بعد، علينا أن نؤمن بحظوظنا حتى انتهاء الأمور حسابيًا لصالح الفريق المنافس، لذلك سأنسى الدوري عندما أرى الأمور مستحيلة للحاق بمانشستر سيتي".

يذكر أن المباراة القادمة لمانشستر يونايتد في الدوري ستكون ضد توتنهام الأسبوع القادم، بينما يلعب سيتي أمام ليدز يونايتد.

وبعيدًا عن المنافسة المحلية، يلعب الشياطين الحمر أمام نظيره الإسباني غرناطة، غدًا، الخميس، في ربع نهائي الدوري الأوروبي.