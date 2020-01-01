فيرنانديش يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يختار الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

كشف برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد عن اللاعب المفضل بالنسبة له بين الثنائي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرنانديش ونقلتها صحيفة "ميرور" وأكد خلالها أن رونالدو هو المفضل بالنسبة له.

وقال فيرنانديش: "يمكن للبعض أن يفضل ميسي على رونالدو، والبعض يفضل بيليه على أي لاعب آخر في العالم، لا بأس بذلك".

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وأضاف: "أنا لم أشاهد بيليه في النهاية لذلك لا يمكنني أن أقول إنه كان اللاعب الأفضل في العالم، بالنسبة لي كريستيانو رونالدو هو أفضل من رأيت".

وأكمل: "ميسي ورونالدو هما الأفضل في العالم، لا يمكن لأي شخص أن يخرج ويقول غير ذلك الحديث، لكن يمكن للجميع تفضيل أحدهما على الآخر".

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وأردف: "في إيطاليا ربما يكون بيرلو هو المفضل بالنسبة لهم، وفي إنجلترا هناك بيكهام، لكن ما قدمه ميسي ورونالدو لكرة القدم أكثر من مذهل".

وأنهى تصريحاته: "كريستيانو رونالدو لاعب برتغالي مثلي، لذلك أنا في حاجة للاستمتاع بما يقدمه، هو الأفضل في العالم بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن فيرنانديش يقدم مستويات مميزة رفقة مانشستر يونايتد منذ قدومه للشياطين الحمر في الشتاء الماضي.