فيرنانديش يتفوق على صلاح ويحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديش تألقه مع مانشستر يونايتد ، بالحصول على جائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي .

برونو شارك في 6 مباريات مع مانشستر في الشهر الماضي، وساهم في اعتلاء فريقه صدارة البريميرليج بفارق 3 نقاط عن المنافس التقليدي ليفربول .

ونجح اللاعب في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين، ليقود الشياطين الحمر لتحقيق 4 انتصارات وتعادلين على مدار الشهر.

ويتفوق بذلك صاحب الـ26 سنة على العديد من اللاعبين المنافسين على هذه الجائزة، وأبرزهم محمد صلاح جناح ليفربول وجون ستونز مدافع مانشستر سيتي وأنور الغازي جناح أستون فيلا.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يحصل فيها فيرنانديش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، منذ انتقاله لمانشستر من سبورتنج لشبونة في يناير الماضي.

✨ @B_Fernandes8 ✨ The @ManUtd star wins his 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 @EASPORTSFIFA Player of the Month award 🤩 #PLAwards pic.twitter.com/KkvHNGhJY8

وعلى جانب آخر حصل دين سميث مدرب أستون فيلا على جائزة مدرب الشهر، بعد تفوقه على كارلو أنشيلوتي وأولي جونار سولشاير وشون دايش.

𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗦𝗧𝗥𝗜𝗞𝗘❗️ @HallerSeb 's outrageous overhead kick is your @budfootball Goal of the Month for December 😲 #PLAwards pic.twitter.com/74AbPh7MZ7