فيرنانديش : لم أحصل على بطولات مع مانشستر يونايتد ولست سعيدًا بذلك!

يريد الحصول على كل البطولات الممكنة

أكد برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد، أنه يريد الحصول على بطولات مع الفريق الإنجليزي في أقرب فرصة ممكنة.

صانع الألعاب البرتغالي انضم للشياطين الحمر في يناير الماضي، وأصبح النجم الأول للفريق من ناحية الأداء والأرقام.

مانشستر خرج مؤخرًا من دوري أبطال أوروبا، وتوجه إلى الدوري الأوروبي، كما يبتعد بـ5 نقاط فقط عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، ويلعب في نصف نهائي كأس الرابطة.

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وهو ما يجعل فيرنانديش يفكر في البطولة الأولى له، حيث قال في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت":"أستمتع كثيرًا بتجربتي في مانشستر يونايتد لأني في أحد أكبر أندية العالم".

وأضاف:"حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي، والآن حققت حلمي، الموسم الماضي كان جيدًا لنا، خرجنا من نصف نهائي الدوري الأوروبي لكن حققنا المركز الثالث في الدوري".

وتابع:"الشيء الوحيد الذي فاتني هذا العام هو الفوز بالبطولات، ليس لدي أي ألقاب مع مانشستر ولست سعيدًا بذلك، أتمنى أن يكون 2021 عامًا مختلفًا من هذه الناحية".

واستكمل حديثه:"أعتقد أن أهم شيء هو أن يكون لديك هدف وتحاول تحقيقه، هدفي الآن هو تحقيق البطولات مع الفريق، لا يهم أي نوع من الألقاب، أريد الفوز بهم كلهم".

وأما عن عمله مع أولي جونار سولشاير:"منحني الثقة الكاملة فور وصولي، بعد يومين فقط كنت ألعب ضد وولفرهامبتون، بعد أن تدربت ليوم واحد فقط".

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بعد الصحوة الأخيرة .. هل يستطيع مانشستر يونايتد الفوز بالدوري الإنجليزي؟

يذكر أن صاحب الـ26 سنة، نجح في تسجيل 25 هدفًا وصنع 15 في 42 مباراة مع مانشستر بكل البطولات حتى الآن.